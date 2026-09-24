Patrimoniul bănățean și moștenirea lui Pupin la Oplenac

În perioada 12-13 septembrie s-a desfășurat ediția a IX-a a Festivalului Copiilor, care anul acesta a adunat peste 40.000 de copii și părinți. Copiii au avut posibilitatea ca, prin 124 de activități, să cunoască natura, sportul, artele, tradiția și istoria, iar familiile să petreacă două zile în natură, în minunatul parc Oplenac.

Organizatorii acestui festival sunt Fundația Regelui Petar I și Fundația „Koreni”. Programul festivalului s-a realizat și cu ajutorul voluntarilor, care anul acesta au fost peste 1.200. Duminică, 13 septembrie, la festival au participat elevii ȘE „Sf. Gheorghe” din Uzdin și elevii ȘE „Mihajlo Pupin” din Idvor, în total 38 de elevi, care au fost însoțiți de 14 cadre didactice. Elevii din Uzdin s-au prezentat cu montajul „La givan”, dar au participat și la ateliere pentru care s-au pregătit cu profesorii lor.

Atelierul lor a fost „Păstrătorii tradiției”, prin care „cei mai mici vizitatori au avut ocazia să descopere diferite elemente ale costumului popular tradițional, rolul și semnificația acestora, dar și să cunoască, prin activități creative, motive specifice Banatului”, spune Branislav Toager, profesor la ȘE „Sf. Gheorghe”.

Pentru ateliere au pregătit farfurii pe care au pictat ornamente din folclor, dar au avut și brelocuri. Elevii ȘE „Mihajlo Pu pin” din Idvor au participat pentru prima dată la festivalul de la Oplenac. Elevii clasei a V-a, împreună cu învățătorul Božidar Bulić, au jucat piesa „Šta je pošlo naopačke”.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Stela NEDA BULIC