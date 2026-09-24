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Norocul pentru o viață fericită se află la Uzdin

Pentru om este o binecuvântare să poată trăi o viață împlinită în satul natal. No rocul de a-și petrece viața în satul în care s-a născut, de a suferi și de a se bucura la malul acelui râu cu o însemnătate sufletească profundă, care a fost și este martorul momentelor importante din viața lui, l-a avut Irinel Dalea, care, în cântecele sale, descrie cu cele mai alese cuvinte colțul său de rai, Uzdinul și Timișul.

Irinel Dalea s-a născut la 21 octombrie 1961, din părinții Iova și Silvia Dalea, născută Balnojan, originară din Satu Nou. După absolvirea școlii generale din Uzdin, a urmat liceul la Covăcița. S-a înscris la Facultatea de Drept din Belgrad. Despre cum s-a întâmplat să aleagă dreptul ca profesie, a spus că deja la vârsta de 16-17 ani a trebuit să hotărască ce va face în viață.

A fost atras de profesia finului familiei, Viorel Miclea-Bora, care a decedat pe atunci într-un accident de circulație și care era absolvent al Facultății de Mine și Geologie, specializat în prelucrarea petrolului. Acest domeniu i s-a părut foarte interesant, dar totuși a considerat că propriile cunoștințe de matematică nu erau suficiente pentru a alege aceste studii. La un moment dat, profesorul de istorie Nicola Lupulescu i-a spus: „Irinel, tu să te duci la drept, că numa aia îi pentru tine”.

A ascultat acest sfat și este convins că nu a greșit când a luat această decizie. Studiile la Facultatea de Drept le-a îndrăgit de la bun început, dar a avut unele dificultăți din cauza limbii și a învățat foarte mult, ceea ce s-a reflectat în rezultatele sale.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Stela NEDA BULIC