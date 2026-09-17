„Concert de gală” susținut de Orchestra de Muzică Populară a CNMNR la Alibunar

„Concertul de gală” care a avut loc pe 5 septembrie la Uzdin, la Căminul Cultural „Doina”, a revenit la Alibunar în seara de 11 septembrie. Orchestra Consiliului Național al Minorității Naționale Române, alături de soliștii vocali și instrumentiști, a oferit publicului o seară plină de emoții și adevărate trăiri sufletești. Concertul face parte din proiectul „Concerte de Gală ale orchestrei românilor din Serbia”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

În această seară, pe lângă public, programul a fost urmărit și de invitații oficiali, precum: domnul Daniel Bala – ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, Traian Căcina, vicepreședintele CNMNR, coordonator al Departamentului pentru Cultură, Stevan Mihailov, vicepreședintele CNMNR, coordonator al Departamentului pentru Informare părintele Ic. Stavr. Moise Lința, delegatul Episcopiei „Daciei Felix”.

Domnul Daniel Bala a adresat un mesaj publicului prezent la „Concertul de Gală” al Orchestrei de Muzică Populară a Consiliului Național, subliniind importanța acestui eveniment pentru viața culturală a comunității românești. În mesajul său, și-a exprimat bucuria de a reveni la Alibunar și a evidențiat caracterul deosebit al manifestării, considerând că aceasta contribuie la consolidarea și promovarea culturii românești din această comunitate. De asemenea, a subliniat că programul pregătit de orchestră, împreună cu soliștii vocali și instrumentiști, este unul menit să încânte publicul și să trezească sentimentul mândriei naționale de a fi român. Totodată, el a remarcat faptul că evenimentul aduce în prim-plan valorile identitare și tradițiile românești, contribuind la păstrarea și promovarea acestora în rândul comunității. Daniel Bala și-a exprimat convingerea că acest „Concert de Gală” va rămâne mult timp în memoria celor prezenți și a transmis urări de succes orchestrei, precum și tuturor soliștilor și instrumentiștilor care au evoluat în cadrul spectacolului.

Evenimentul a fost urmărit și prezentat de crainicul Nicola Toager, după un scenariu realizat de jurnalista Virginia Puia. În această seară, muzica populară românească a fost pusă în valoare prin voce, instrumente și talentul interpreților. Programul a fost deschis de Orchestra Consiliului Național al Minorității Naționale Române cu momente reunite sub titlul „Balada și Sârba Fetițelor”. Orchestra a fost condusă de la pupitrul dirijoral de profesorul Alexandru Frianț. Au urmat soliștii vocali: Nina Toager și Mihailo Lazarević, după care a urmat un moment muzical susținut de două voci tinere, Leona și Helena Smolean. Programul serii a continuat cu solistele vocale Selina Muntean și Natalia Frianț, Ana Andrea Vučku, Liliana Dragodan, Gabriela și Grațiela Brăgean, Andrea Evi Angelina Dan, instrumentiștii Adrian Rocsa la clarinet și Fabian Cinci la vioară. A urmat orchestra cu o „Suită din Banat”, moment dedicat bogăției și frumuseții folclorului bănățean. După care au urmat instrumentiștii: Leonid Ardelean la acordeon, Boian Bolianaț la nai și Sorin Jivcu la sopran saxofon. În încheierea programului, Orchestra CNMNRS revine în fața publicului cu „Suită din Banat”, o selecție care păstrează vii ritmurile, tradițiile și atmosfera cântecului bănățean.

Fiecare piesă interpretată a fost răsplătită cu aplauze și cu entuziasmul publicului, care a urmărit cu multă atenție și bucurie întregul program. Pe parcursul serii a domnit o atmosferă plăcută și festivă, plină de emoție, voie bună și energie pozitivă. Publicul a răspuns cu căldură fiecărui moment artistic, iar aplauzele au demonstrat aprecierea celor prezenți pentru muzica populară românească și pentru prestația orchestrei, a soliștilor și a instrumentiștilor. A fost o seară în care muzica, tradiția și buna dispoziție s-au împletit armonios, transformând concertul într-un moment deosebit pentru comunitatea românească din Alibunar.

„Concertul de Gală” de la Alibunar a fost o adevărată sărbătoare a muzicii și a tradițiilor românești, reunind pe aceeași scenă artiști, instrumentiști și iubitori ai folclorului românesc. Prin repertoriul prezentat și prin talentul interpreților, publicul a avut ocazia să se bucure de frumusețea cântecului popular și să redescopere valorile culturale și identitare ale comunității românești. Evenimentul a demonstrat, încă o dată, importanța păstrării și promovării tradițiilor, iar muzica a reușit să creeze o legătură puternică între generații și să lase în sufletele celor prezenți amintirea unei seri deosebite.

Articolul îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2026

Magdalena LUKIĆ

Foto: Larisa GHEORGHE