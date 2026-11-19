Duminică, 15 noiembrie, comunitatea românească din Glogoni a trăit clipe de aleasă bucurie sufletească și profundă înălțare spirituală, cu prilejul unui eveniment de o deosebită însemnătate pentru viața religioasă a localității: sfințirea Bisericii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului”.

Momentul solemn a reunit numeroși credincioși din Glogoni și din localitățile învecinate, care au venit să ia parte la această sărbătoare de suflet și să fie martori ai unui eveniment menit să rămână înscris în istoria spirituală a comunității. Manifestările religioase au debutat la ora 9, prin primirea celor doi ierarhi, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, întâmpinați, în mod tradițional, cu pâine, sare și flori. La ora 9.30 a început slujba de sfințire a lăcașului de cult, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de cei doi ierarhi, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Alături de cei doi ierarhi au slujit părintele vicar Emanuel Tăpălagă, părintele Gabriel Simionesei, părintele paroh Cristian Băbuț, părintele Traian Brăgean, părintele Moise Lința și părintele Marius Vlad, precum și diaconii Octavian Celuță și Mircea Bătic, de la Catedrala din Vârșeț.

Întreaga slujbă s-a desfășurat într-o atmosferă de profundă evlavie, rugăciune și solemnitate, credincioșii participând cu emoție la momentul târnosirii Sfintei Mese și al consacrării bisericii ca spațiu de rugăciune, comuniune și mărturisire a credinței ortodoxe. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic al Episcopiei Severinului și Strehaiei, ale cărui cântări au sporit frumusețea acestui moment deosebit. Un alt moment de aleasă însemnătate l-a constituit acordarea distincției „Ordinul Patriarhal «Sfântul Ioan Gură de Aur»” părintelui paroh Cristian Băbuț, slujitor al Bisericii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din Glogoni. Distincția reprezintă o recunoaștere a meritelor deosebite și a contribuției sale la promovarea valorilor creștine, la consolidarea vieții bisericești și la slujirea cu devotament a comunității încredințate.

Sfințirea bisericii reprezintă, fără îndoială, un moment de referință în viața spirituală a românilor din Glogoni, o încununare a credinței, a statorniciei și a dorinței de a păstra vie moștenirea ortodoxă românească. Prin această sfințire, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” își reafirmă locul de neprețuit în viața românilor din Glogoni, ca far al credinței, păstrător al identității spirituale și loc de întâlnire a comunității în jurul valorilor creștine.

Articolul îl puteți citi în numărul din 21 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN