ZIUA ȘCOLII ELEMENTARE „CORIOLAN DOBAN” DIN COȘTEI

În fiecare an, începutul lunii noiembrie aduce un prilej de sărbătoare și recunoștință pentru Școala Elementară „Coriolan Doban” din Coștei. Ziua de 6 noiembrie a fost dedicată celebrării acestei instituții de învățământ, care se bucură, încă din anul 2007, de ocrotirea spirituală a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Această alegere este legată de tradiția familiei Doban, pentru care sărbătoarea celor doi sfinți reprezintă un moment deosebit, iar numele familiei a devenit parte din identitatea școlii. Programul festiv a început printr-un moment religios, în cadrul căruia preotul iconom-stavrofor Aurel Străin a săvârșit slujba de binecuvântare și sfințire a edificiului școlar. Ceremonia a continuat cu tăierea colacului, respectând astfel tradiția și dimensiunea spirituală a acestei sărbători.



Directorul, prof. Mircea Boldovină, a adresat cuvinte de salut, exprimându-și bucuria de a marca împreună, și în acest an, ziua școlii: „Este o bucurie să ne reunim astăzi pentru a sărbători Ziua Școlii și hramul instituției noastre, în cinstea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Doresc să adresez sincere mulțumiri tuturor invitaților pentru prezență și pentru onoarea de a fi alături de noi la acest eveniment deosebit. Mulțumesc, de asemenea, colegilor mei, cadrelor didactice și întregului personal al școlii, pentru munca, dăruirea și implicarea de care dau dovadă zi de zi în educarea și formarea elevilor noștri.

Şcoala este locul în care copiii învață, se dezvoltă şi îşi construiesc viitorul. Prin colaborare, respect şi responsabilitate, putem continua să le oferim o educație de calitate. Fiecare succes al elevilor noştri confirmă o mare calitate a școlii noastre: colaborarea dintre cadrele didactice, părinţi şi comunitate. La mulţi ani școlii noastre și fiecăruia dintre voi, cei care faceți parte din această mare familie! Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi astăzi şi vă doresc o sărbătoare minunată, plină de bucurie și momente frumoase!”

A urmat înmânarea premiilor pentru cele mai bune trei lucrări, atât la Coștei, cât și la Voivodinț, în cadrul concursului literar și de arte plastice. La concursul literar, la limba sârbă, pentru clasele a V-a și a VI-a, au fost premiați următorii elevi: Stefan Mihajlović, Angela Vasilie, Patriția Todoran. La concursul de arte plastice, cele mai bune lucrări au aparținut următorilor elevi din Coștei, din clasele I–IV: Edvard Miloia, Sara Cantor, Ana Taicuna. Tot la concursul de arte plastice, la Voivodinț, pentru clasele I–IV, au fost premiați: Denis Duda, Denisa Negovan, Filip Stević.

„Iar acum vă invit la programul cultural-artistic pregătit de elevi, împreună cu profesorii lor, care se desfășoară în sala de educație fizică. Să ne bucurăm cu toții de această sărbătoare importantă pentru școala noastră”, a declarat directorul, prof. Mircea Boldovină.

Programul cultural-artistic a fost moderat de elevii Sara Omoran și Stefan Mihajlović, care au condus întreaga desfășurare. Aceștia au adresat cuvinte de bun-venit: „Dragi oaspeți, profesori, părinți și elevi! Astăzi, școala noastră își deschide larg porțile și inimile pentru a vă primi la un eveniment de suflet – aniversarea școlii noastre! Este o zi în care bucuria și emoția se adună într-un frumos buchet al copilăriei, al prieteniei și al iubirii pentru școală. Cu ocazia acestei sărbători, vă spunem din toată inima: bine ați venit! În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, sărbătorim cu drag ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii școlii noastre. Este o zi specială, în care privim în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță.

Școala nu înseamnă doar ziduri și bănci, ci elevi curioși, profesori dedicați și părinți iubitori. Împreună formăm o familie unită, legată prin dorința de a învăța și de a construi un viitor mai bun. În această zi, vă invităm să ne fiți alături într-o călătorie artistică plină de emoție și imaginație. Toate momentele pe care le veți urmări au fost pregătite cu mult drag și dăruire de către elevii școlii noastre, împreună cu profesorii lor. Vă promitem un program plin de veselie și surprize frumoase! Vom călători împreună prin poezie, cântec și scenete, în mai multe limbi, descoperind talentul și creativitatea copiilor noștri.”. Sala a fost amenajată de învățătoarele Persa Vasiljev și Zoe Jurcă.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Text și foto:

Denis STRATULAT