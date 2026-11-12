ARTA BANATULUI ÎNTR – O EXPOZIȚIE

Săptămâna trecută a fost deschisă în spațiul expozițional al Casei Armatei din Vârșeț o expoziție intitulată „Banatul în artă” (ediția a doua). Această expoziție a rezultat în urma coloniei internaționale de artă care a avut loc în această vară la Buziaș, în România, la care au participat tineri artiști din Vârșeț și din România. Davor Stojković, directorul Centrului Cultural din Vârșeț, i-a salutat pe toți tinerii artiști din Vârșeț și România care au fost prezenți în sală și și-a exprimat bucuria că prin colaborarea cu Asociația „Prezent” din Timișoara se continuă promovarea tinerilor artiști plastici.

Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, și-a exprimat bucuria că se află la o expoziție a tinerilor artiști, organizată la Vârșeț, un oraș cu o activitate culturală bogată. Această expoziție este rodul unei tabere de creație a artiștilor plastici din Voivodina și România, care a fost organizată cu mare succes la Buziaș. El i-a felicitat pe toți tinerii artiști care au expus lucrări și le-a dorit mult succes în viitoarea activitate. Steluța Guțiu, președinta Asociației nonprofit „Prezent” din Timișoara, a subliniat că această expoziție este rodul unei tabere de creație transfrontaliere între artiști plastici din Voivodina și România. Pentru ea este o mare plăcere de fiecare dată când vine la Vârșeț la expoziția artiștilor de la Centrul de creație „Armonii Cromatice” din Buziaș, a artiștilor plastici de la Asociația „Prezent” și a artiștilor vârșețeni. În lucrările artiștilor plastici se văd imagini, idei diferite, dar și stiluri de pictură care atrag privirile vizitatorilor. Ea a mulțumit tuturor participanților pentru activitatea lor în cadrul taberei de creație și a înmânat diplome profesorilor Daniela Barbulov Popov și Nikola Mitrovski de la Școala Medie de Chimie și Medicină din Vârșeț, lui Davor Stojković, lui Ion Omoran, lui Zoran Dekić de la Centrul Cultural și tuturor artiștilor plastici din România și Vârșeț care și-au expus lucrările la această expoziție. Dr. Daniela Barbulov Popov a subliniat că taberele de creație sunt întotdeauna un fel de inspirație pentru adulți, dar și pentru tineret. Această expoziție este rezultatul unei colaborări între tinerii artiști de la Școala Medie de Chimie și Medicină din Vârșeț și Centrul Plastic „Armonii Cromatice” din Buziaș. În programul cultural, trei fetițe de la Asociația „Prezent”, îmbrăcate în portul național român, au interpretat câteva melodii populare românești. La expoziție au fost prezentate lucrările următorilor artiști plastici: Mateiu Aurelia, Florescu Mihaela, Darie Adi, Apostol Ana Maria, Daniela Barbulov Popov, Magda Ramona, Simioana Tincău Gabriela, Bratu Loredana, Gal Maria, Handabura Dan, Oreșanu Ramona, Guțiu Stela, Karkus Miroslava Blažena, Nikola Mitrovski, Postolache Iulian, Ivanovici Vladia, Spaitu Mihaela, Makarovitsh Alexandre, Melinte Elizabeta, Chirila Corina, Coteanu Violeta, Calinescu Andana, Spaitu Mihaela, Nikolaevici Viorel, precum și ale următorilor elevi: Apostol Paula Stela, Maier Maria, Rubani Antonia, Stan Lavinia, Pană Daria, Avram Ariana Mioc Daria, Magda Jovana Blažević, Veljko Magda, Mataja Blažević, Nemanja Petar.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Vasilie PETRICĂ