CORUL DE COPII „CARMINA FELIX” DIN SERBIA LA FESTIVALUL „TIMOTEI POPOVICI” DE LA CARANSEBEȘ

Participarea Corului de Copii al Românilor din Serbia Carmina Felix din Serbia la cea de-a 41 ediție a Festivalului Corurilor de Copii și Tineret Timotei Popovici reprezintă un moment de o înaltă încărcătură spirituală și culturală, menit să reafirme legăturile indisolubile dintre comunitățile românești din Banatul istoric. Desfășurat sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în Municipiul Caransebeș, acest eveniment de prestigiu a reunit sub semnul credinței și al artei vocale nu mai puțin de 15 formații corale din România și din vecinătate, transformând capitala culturală a Văii Bistrei într-un epicentru al muzicii sacre și laice dedicate tinerilor.



Evenimentul a debutat la ora 11:00, într-o atmosferă solemnă, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Caransebeș cu un parastas pentru compozitor și dirijor bănățean Timotei Popovici, cel al cărui nume este purtat cu mândrie de festival. De asemenea, au fost comemorați soții Dumitru și Aurelia Jompan, personalități remarcabile ale culturii locale și fondatori ai festivalului, inaugurat în depărtatul an 1982.

După momentul solemn de rugăciune, manifestarea s-a mutat pe scena Casei de Cultură George Suru, unde s-au desfășurat concertul festivalului. Evenimentul s-a bucurat de înalta binecuvântare și prezență a Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. În cuvântul său de învățătură și apreciere, ierarhul a subliniat importanța deosebită a cultivării cântării corale în rândul noilor generații, menționând că muzica este cel mai scurt drum către sufletul aproapelui și către divinitate.

Corul de Copii al Românilor din Serbia Carmina Felix a avut onoarea de a încheia programul festivalului la care au luat parte coruri de excepție, profesioniste și de amatori din Reșița, Arad, Timișoara, Caransebeș. Relamente, ridicând sala în picioare, corul a interpretat trei piese: La oglindă după Timotei Popovici, Mi smo deca neba de Dragana D. Mirković, Pentru ea, de Ion și Doina Aldea Teodorovici pe textul inegalabilului Griogore Vieru. Corul a evoluat sub conducerea muzicală a prof. Roxana Cinci, voce: Teodora Mic, acompaniament de pian: prof. Dragan Đokić; vioară: Fabian Cinci.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Eugen CINCI