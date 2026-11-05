„Toamna la Glogoni” a reunit numeroși expozanți, producători locali, asociații de femei și vizitatori

Manifestarea economico-turistică „Toamna din Glogoni” („Glogonjska jesen”), cunoscută și sub denumirile de „Zilele legumicultorilor” sau „Kupusijada”, organizată la 1 noiembrie, a reunit și în acest an numeroși expozanți, producători locali, asociații de femei și vizitatori, într-o sărbătoare dedicată legumiculturii, tradițiilor populare și produselor realizate în gospodăriile din această zonă.

Evenimentul s-a desfășurat pe platoul din fața Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Glogoni, având în centrul atenției renumita varză de Glogoni, dar și gastronomia tradițională, meșteșugurile și creațiile artizanale. La invitația Asociației Femeilor „Glogonjke”, la manifestare au participat mai multe asociații de femei, printre care și membrele Asociației Femeilor „Novoseljanke/ Boboacele” din Satu Nou, ale Activului Femeilor din comuna Opovo și ale Asociației Femeilor din Jabuka.

Primul loc pentru cel mai frumos stand a revenit membrelor Activului Femeilor din comuna Opovo, care au obținut trofeul pentru cel mai frumos stand amenajat în cadrul manifestării. Premiul pentru cea mai gustoasă plăcintă cu varză a revenit membrelor Asociației Femeilor din Jabuka. În ciuda ploii care și-a făcut simțită prezența pe parcursul evenimentului, atmosfera a rămas una veselă și prietenoasă. Standurile au fost bogat decorate cu legume, flori, produse tradiționale și obiecte lucrate manual, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi talentul și priceperea femeilor din asociațiile participante.

Unul dintre punctele de atracție ale manifestării a fost pregătirea verzei la ceaun, specialitate tradițională cunoscută sub numele de „svadbarski kupus”, gătită în patru vase mari de lut, care au atras numeroși curioși prin aromele îmbietoare. Programul a inclus și momente folclorice susținute de ansambluri și grupuri artistice de la Căminul Cultural din Glogoni, precum și diverse concursuri pentru public. Ediția din acest an a avut și o importantă componentă umanitară. În cadrul manifestării a fost organizat un bazar caritabil pentru strângerea de fonduri destinate tratamentului Alexandrei, o tânără din Glogoni.

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN