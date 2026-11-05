Membrii generației 1961 din Torac au sărbătorit aniversarea absolvirii școlii elementare

Revederea foștilor colegi după cinci decenii de la absolvirea școlii elementare a fost un prilej de bucurie și emoție. Pentru cei prezenți, întâlnirea a însemnat mai mult decât o aniversare. A fost o întoarcere simbolică la anii în care viața părea mai simplă, când colegii stăteau în aceleași bănci, trăiau emoțiile primelor lecții și se bucurau împreună de jocurile copilăriei.

Întâlnirea le-a oferit ocazia de a depăna amintiri și de a reînnoi legăturile de prietenie din anii de școală. Potrivit registrului școlar, în clasa I au fost înscriși 61 de copii, dintre care unii au plecat în străinătate înainte de începerea anului școlar. Elevii au fost împărțiți în două clase, iar primii pași în lumea cunoașterii i-au făcut sub îndrumarea învățătoarelor Steluța Gherău și Emilia Frișcan. În clasele a V-a – a VIII-a, le-au fost profesori Felicia Secoșan, Ana Muntean și Ion Petrovici. La vremea respectivă, școala purta numele „Petru Albu”, iar director era M. Ion Lațcu. Anii copilăriei, păstrați în memorie Cei care se reîntâlnesc după atâția ani descoperă că amintirile comune au o putere aparte.

O întâmplare aparent neînsemnată, un nume rostit după mult timp sau amintirea unei zile de școală pot readuce în prezent emoții pe care trecerea anilor nu le-a diminuat. Copilăria membrilor generației 1961 s-a desfășurat într-o perioadă diferită de cea de astăzi. Fără telefoane mobile, cu acces limitat la televiziune și fără numeroasele mijloace de divertisment de acum, copiii își petreceau o mare parte din zi afară, jucându-se împreună și bucurându-se de compania prietenilor.

După orele de curs, temele reprezentau principala lor responsabilitate, iar timpul rămas era dedicat jocurilor, întâlnirilor și micilor aventuri ale copilăriei. „Aceste amintiri simple au devenit, odată cu trecerea timpului, adevărate comori sufletești. Ele îi leagă pe foștii colegi prin experiențe pe care le-au trăit împreună și pe care le pot înțelege pe deplin tocmai pentru că au făcut parte din aceeași generație”, a povestit Marinica Spăriosu Gherău.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Virginia PUIA