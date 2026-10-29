UN EVENIMENT CULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL LA LICEUL DIN VÂRȘEȚ

Vineri, 23 octombrie 2026, începând cu ora 12:00, în amfiteatrul Liceului „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț, a avut loc un eveniment cultural și educațional deosebit, dedicat păstrării și promovării limbii, culturii, tradițiilor și folclorului românesc. Cu această ocazie, elevii români ai liceului au prezentat un bogat program cultural-artistic, prin care au pus în valoare frumusețea și autenticitatea patrimoniului cultural românesc.



Evenimentul, intitulat „Toamna românească – Tradiții, cultură și identitate la Vârșeț”, a fost organizat de Fundația „Protopop Traian Oprea” din Vârșeț, în colaborare cu Liceul „Borislav Petrov Braca”, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României.

La această manifestare au fost prezenți Daniel Răduț, președintele Fundației „Protopop Traian Oprea”, Sorin Ianeș, vicepreședintele Fundației și coordonatorul proiectului, Dragana Trusnik, directoarea Liceului „Borislav Petrov Braca”, precum și protopopul Florențiu Ianeș, delagat din partea Epicopiei Daciei Felix și secretar eparhial. Alături de aceștia s-au aflat cadre didactice, elevi și numeroși invitați, care au umplut amfiteatrul liceului.

În deschiderea evenimentului, directoarea liceului, Dragana Trusnik, a adresat un cuvânt de salut tuturor celor prezenți, exprimându-și bucuria și satisfacția pentru organizarea acestei manifestări, care are o semnificație deosebită pentru instituția de învățământ.

Aceasta a subliniat importanța parteneriatului realizat cu Fundația „Protopop Traian Oprea”, datorită căruia, prin sprijinul financiar acordat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a fost posibilă amenajarea, modernizarea și dotarea cabinetului de limba și literatura română din cadrul liceului.

Prin intermediul proiectului au fost achiziționate echipamente tehnice și aparatură modernă, precum și mobilier școlar, constând în bănci, scaune și dulapuri, necesare desfășurării activităților educaționale în condiții corespunzătoare. Amenajarea cabinetului a urmărit crearea unui spațiu modern, funcțional și primitor, adaptat nevoilor elevilor și cadrelor didactice.

Directoarea a evidențiat faptul că această investiție reprezintă un sprijin important pentru elevii care studiază în limba română, oferindu-le condiții mai bune de învățare și posibilități moderne de însușire a cunoștințelor. Totodată, noul cabinet va contribui la îmbunătățirea calității procesului educațional și la stimularea interesului elevilor pentru studiul limbii, literaturii și culturii române.

La rândul său, Sorin Ianeș, vicepreședintele Fundației „Protopop Traian Oprea” și coordonatorul proiectului, a adresat un mesaj de salut în numele Fundației, exprimându-și bucuria pentru realizarea acestei inițiative în colaborare cu liceul din Vârșeț.

Acesta a explicat că proiectul „Toamna românească – Tradiții, cultură și identitate la Vârșeț”, susținut financiar de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, a făcut posibilă modernizarea și dotarea cabinetului de limba și literatura română, un pas deosebit de important pentru comunitatea românească din Vârșeț.

În intervenția sa, Sorin Ianeș a subliniat că această inițiativă reprezintă mai mult decât o simplă îmbunătățire a spațiului școlar, constituind o investiție în educația tinerelor generații, în păstrarea identității naționale și în promovarea limbii și culturii românești.

Prin amenajarea cabinetului, dotarea acestuia cu mobilier școlar și echipamente moderne, elevii beneficiază de condiții mai bune pentru studiu, iar cadrele didactice dispun de mijloace suplimentare pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate. Această realizare constituie un exemplu concret al modului în care colaborarea dintre organizațiile comunității românești și instituțiile de învățământ poate contribui la dezvoltarea educației în limba maternă.

Programul cultural-artistic, pregătit cu multă dăruire de elevii liceului, a îmbinat armonios muzica populară, poezia, teatrul și tradițiile românești, oferind publicului momente deosebite de emoție și bucurie.

Manifestarea artistică a debutat cu un moment instrumental susținut de elevii Fabian Cinci și Filip Gavrilović, care au interpretat melodia populară „Brâu ca la Coștei”, introducând publicul în atmosfera autentică a folclorului bănățean.

A urmat un recital de poezie, în cadrul căruia Alina Maria Sporea Trifu a recitat poezia „Zilele toamnei”, de George Coșbuc, evocând frumusețea și bogăția acestui anotimp.

Îmbrăcată în frumosul port popular românesc, Nadia Cojocar a încântat publicul prin interpretarea melodiei „Viața n-ar fi viață”, aducând pe scenă farmecul și sensibilitatea cântecului popular.

Programul a continuat cu Teodora Miul, care a recitat poezia „Nervi de toamnă”, de George Bacovia, oferind un moment de reflecție asupra atmosferei melancolice a anotimpului.

Pe lângă frumusețea naturii, toamna aduce cu sine dor, nostalgie și amintiri. În cântecele populare românești, glasul cucului devine glasul sufletului și al tradiției, transmis din generație în generație. Această sensibilitate a fost redată prin interpretarea melodiei „Glasul cucului”, de către Liliana Dragodan.

Un alt moment poetic a fost oferit de Nadia Cojocar, care a recitat poezia „Emoție de toamnă”, de Nichita Stănescu.

În continuare, Liliana Dragodan, Alina Maria Sporea Trifu și Nadia Cojocar au interpretat împreună melodia „Te-am iubit întotdeauna”, oferind publicului un frumos moment muzical.

Atmosfera de toamnă a fost completată de Angela Pașca, care a recitat poezia „Afară-i toamnă”, de Mihai Eminescu.

După emoțiile trezite de versurile marilor poeți români, programul a continuat cu un moment muzical dedicat identității și frumuseții tradițiilor românești din Banat. Liliana Dragodan, Nevena Stamenović și Dorotea Nicolaievici au interpretat melodia „Fata din Banat”, punând în valoare bogăția folclorului românesc din această regiune.

Un moment aparte al manifestării l-a constituit sceneta de teatru „Toamna între proverbe și schimbare”, prezentată de elevii liceului. Prin interpretarea lor, tinerii au reușit să îmbine umorul, înțelepciunea populară și mesajele educative, stârnind interesul și aprecierea publicului.

Spre finalul programului, Filip Gavrilović și Fabian Cinci au revenit în fața publicului cu o nouă interpretare instrumentală, prezentând melodia „Brâul lui Nicolae Botoca”, un moment dedicat valorilor autentice ale muzicii populare bănățene.

Manifestarea artistică s-a încheiat într-o atmosferă emoționantă, prin recitarea poeziei „O, rămâi”, de Mihai Eminescu, în interpretarea elevei Liliana Dragodan.

Întregul program cultural-artistic a fost pregătit sub îndrumarea profesoarei Mariana Golomeici, care, prin implicare, profesionalism și dăruire, a contribuit la realizarea unei manifestări deosebite, menite să apropie tânăra generație de valorile culturii și literaturii române.

Elevii participanți au demonstrat talent, sensibilitate și dragoste față de limba maternă, reușind să încânte publicul prezent în amfiteatrul liceului, care i-a răsplătit cu aplauze.

Un moment important al evenimentului l-a constituit deschiderea oficială a cabinetului de limba și literatura română, amenajat și modernizat prin intermediul proiectului. După încheierea programului cultural-artistic, participanții au avut ocazia să viziteze cabinetul și să vadă rezultatele investiției realizate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Noul spațiu educațional, dotat cu bănci școlare, scaune, dulapuri, echipamente tehnice și aparatură modernă, oferă elevilor și profesorilor condiții îmbunătățite pentru desfășurarea orelor de limba și literatura română. Modernizarea cabinetului reprezintă un sprijin concret pentru dezvoltarea învățământului în limba română și pentru crearea unui mediu educațional adaptat cerințelor actuale.

Această investiție are o importanță deosebită pentru comunitatea românească din Vârșeț, deoarece educația în limba maternă constituie unul dintre principalii piloni ai păstrării identității naționale, culturale și lingvistice. Prin crearea unor condiții moderne de studiu, elevii sunt încurajați să își cunoască și să își prețuiască limba, literatura, istoria și tradițiile moștenite de la înaintași.

Evenimentul a reprezentat, astfel, nu doar o frumoasă manifestare culturală, ci și un moment important pentru educația în limba română din Vârșeț. Proiectul a reunit două componente esențiale pentru viitorul comunității românești: promovarea culturii și tradițiilor românești, pe de o parte, și susținerea educației în limba maternă, pe de altă parte.

Prin realizarea acestui proiect, Fundația „Protopop Traian Oprea” din Vârșeț, în colaborare cu Liceul „Borislav Petrov Braca”, a demonstrat încă o dată că implicarea și colaborarea dintre instituțiile de învățământ și organizațiile comunității românești pot aduce rezultate concrete și durabile.

Un rol esențial în realizarea acestei inițiative l-a avut Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, al cărui sprijin financiar a făcut posibilă atât organizarea manifestării cultural-educaționale, cât și amenajarea și dotarea cabinetului de limba și literatura română.

„Toamna românească – Tradiții, cultură și identitate la Vârșeț” a demonstrat că educația și cultura merg împreună, completându-se reciproc în efortul de păstrare și promovare a identității românești.

Prin asemenea inițiative, limba română, tradițiile și valorile culturale sunt transmise mai departe tinerelor generații, contribuind la păstrarea vie a identității românești în această parte a Banatului și la consolidarea legăturilor dintre comunitatea românească din Serbia și România.

Articolul îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ