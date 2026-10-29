GHEORGHINA NOVAC DIN ELVEȚIA

La punctul de corespondență al CPE „Libertatea” de la Vârșeț, într-o zi de toamnă, am stat de vorbă cu Gheorghina Novac, originară din Coștei, dar stabilită în orașul Basel din Elveția. Ea ne-a povestit că părinții au luat-o cu ei în Elveția când avea 11 ani. La început i-a fost foarte greu, deoarece adaptarea la un alt mediu, la o limbă și la o cultură complet noi a fost o experiență extrem de intensă.

În Elveția a absolvit școala și astăzi vorbește limbile italiană, germană și română. După absolvirea școlii, s-a angajat mai întâi la o agenție internațională, pe postul de secretară. A fost martora revoluției tehnologice din birouri, când mașinile de scris au fost înlocuite de computere. Ea a urmat și un curs de utilizare a calculatorului, demonstrându-și astfel flexibilitatea și dorința de a învăța și de a fi mereu la curent cu schimbările. Fiind o femeie plină de viață, ambițioasă și foarte harnică, după câțiva ani a plecat de la această agenție. Gheorghina are trei copii: o fiică, Tanja, și doi fii, Dejan și Nenad, dar și patru nepoți.

După ce a absolvit cu succes școala de asistente medicale, s-a angajat la o clinică medicală. Gheorghina ne-a explicat că profesia de asistentă medicală nu este doar o meserie, ci mult mai mult, deoarece necesită forță mentală și o empatie profundă față de pacienți. Ea a lucrat la acest spital în ture de noapte, de la ora 22 până la ora 7 dimineața, deoarece în timpul zilei avea obligații familiale. Dragostea pentru medicină a reprezentat întotdeauna pentru ea mai mult decât o simplă alegere.

După multe decenii de muncă în spital, Gheorghina a decis să deschidă un cabinet privat, unde a lucrat cu pacienți, practicând medicina alternativă. Afirmă că medicina alternativă include diverse metode de tratament, terapii și abordări ale îngrijirii sănătății. Pacienții au urmat tratamente de fitoterapie, acupunctură, diverse terapii energetice și masaje corporale. După cinci ani de activitate, Gheorghina a avut probleme grave de sănătate cauzate de reumatism și nu a mai putut să lucreze, așteptând pensionarea.

După pensionare, Gheorghina a început să scrie și să se ocupe de pictură. Ea a scris și două cărți: una autobiografică, iar cea de-a doua, intitulată „Viața mea în Banat”, este scrisă în limba germană. Scrie într-un stil simplu, dar viu și blând, reușind să impresioneze cititorul prin expresivitatea și forma frazelor sale. Prezentările și lansările cărților au avut loc în mai multe orașe, precum Luzern, Lausanne și Zürich, unde publicul interesat a avut ocazia să cunoască lucrările sale.

Despre cărțile sale, Gheorghina a vorbit și în mass-media din Elveția. Alături de literatură, este pasionată și de pictură. Tehnicile de pictură le-a învățat la Hamburg, în Germania. Talentul ei se vede în armonia culorilor, în diversitatea stilurilor, varietatea și delicatețea modelelor, dar și în tehnicile folosite în realizarea picturilor. În timp ce își transpune viziunea pe pânză, Gheorghina descoperă elemente ale artei abstracte, în care își regăsește propriul cosmos și univers, asemenea unei întregi galaxii. A avut zece expoziții personale în Elveția și în străinătate, în Spania, Grecia și Germania, și a participat la numeroase alte expoziții, unde a fost premiată de mai multe ori. Lucrările ei se află în multe instituții din străinătate. Este foarte fericită când pictează.

La finalul convorbirii, i-am mulțumit și i-am dorit mult succes și sănătate, precum și să rămână la fel de activă în lumea picturii și a literaturii.

Articolul îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ