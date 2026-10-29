ANDREA CHERCIOBAN DIN NICOLINȚ

Andrea Chercioban, originară din Nicolinț și născută în anul 2004, face parte dintre tinerii care, prin talent, perseverență și implicare, contribuie la păstrarea și promovarea culturii românești. Pasiunea sa pentru muzică, tradiții și limba română s-a conturat încă din copilărie și, de-a lungul anilor, s-a transformat într-un adevărat parcurs artistic și cultural.

De la 10 ani, pe drumul muzicii

Cântă de la vârsta de aproximativ 10 ani, iar de-a lungul anilor a avut ocazia să participe la numeroase activități culturale, spectacole, festivaluri și concursuri, atât în țară, cât și în afara țării. Muzica populară este genul muzical de care se simte cel mai apropiată, însă îndrăgește și alte genuri muzicale, precum muzica pop și muzica clasică. Consideră că această diversitate muzicală îi oferă posibilitatea de a descoperi și de a învăța permanent lucruri noi și, în același timp, de a-și dezvolta sensibilitatea artistică.

De-a lungul activității sale muzicale, a participat la numeroase festivaluri și concursuri, obținând mai multe premii. Printre acestea se numără Festivalul Copiilor de la Ofcea, unde a obținut Premiul II, precum și Festivalul Internațional de Romanțe și Cântece de Pahar. A participat, de asemenea, la Festivalul „Maria Tănase”, unde a obținut Premiul II, și la Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, unde a fost premiată la mai multe ediții: în 2022, la Satu Nou – Premiul II, în 2023, la Sân-Mihai – Premiul II, iar în 2026, la Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina, desfășurat la Nicolinț – Premiul III.

Un alt moment important din activitatea sa artistică a fost participarea la Concursul Național de Muzică Tradițională, organizat de Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, unde a obținut Premiul II. În anul 2020, a participat și la concursul „Colaj de obiceiuri de iarnă”, destinat tinerilor din comunitățile românești din vecinătate și organizat de Institutul Cultural Român, unde a obținut Premiul III.

S-a implicat în activitățile Centrului de Artă Populară din Nicolinț, al cărui membru este de 11 ani și unde, pe lângă activitatea vocală, participă și ca dansatoare în cadrul spectacolelor și evenimentelor de folclor. Prin cântec și dans, a avut ocazia să se apropie și mai mult de tradițiile și valorile culturale românești, să se dezvolte artistic și să participe la numeroase manifestări culturale.

Dragostea pentru limba română și literatură

Pe lângă muzică, este pasionată și de literatură și de limba română, participând de-a lungul anilor la diferite competiții și proiecte. A obținut locul I la competiția școlară de limba română și cultivarea limbii, precum și Premiul II la concursul „Eminescu – Culoare, Cuvânt și Muzică”, la secțiunea poezie. A participat și la concursul „Universul poeziei lui Ioan Flora”, unde a obținut Premiul III. De asemenea, a scris lucrări și poezii pentru revista „Bucuria Copiilor”, precum și pentru Concursul de eseuri „România din biblioteca mea”.

Pentru implicarea sa în promovarea limbii române, a primit și o diplomă de apreciere pentru participarea la concursurile republicane de limba română și pentru promovarea studierii acestei limbi în Republica Serbia, acordată de Ambasada României în Republica Serbia.

Interesul ei pentru arte s-a manifestat și în domeniul creației plastice. A participat la Concursul Național de Creație Plastică și Literară „Ia bunicii”, desfășurat la Hitiaș, în România, unde a obținut Premiul II.

Studii și experiențe internaționale în promovarea culturii românești

Un alt capitol important în dezvoltarea sa culturală și artistică îl reprezintă experiențele internaționale. În anul 2025, prin intermediul programului Erasmus, a avut oportunitatea de a participa la un program de studiu în Dubrovnik, Croația, precum și la „Zagrebačka slavistička škola”, organizată de Facultatea de Filosofie a Universității din Zagreb. Pe lângă activitățile de studiu desfășurate acolo, a avut bucuria de a reprezenta limba și cultura română și de a participa la un concurs de muzică organizat în cadrul programului, unde a obținut Premiul I.

Pe lângă activitatea artistică și culturală, a absolvit școala medie, cu specializarea farmacie, iar ulterior și-a continuat studiile universitare în domeniul psihologiei, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Facultatea de Sociologie și Psihologie, specializarea psihologie. Consideră că studiile sale contribuie la dezvoltarea sa personală și o ajută să înțeleagă mai bine oamenii, emoțiile și modul în care acestea se reflectă inclusiv în artă.

A avut, de asemenea, ocazia să participe la emisiunea „Praktična žena”, unde a pregătit câteva rețete și a avut bucuria de a vorbi despre limba, cultura și tradițiile românești din comunitatea noastră. Această experiență a reprezentat pentru ea o oportunitate deosebită de a îmbina una dintre activitățile care îi plac, gătitul, cu dorința de a promova și de a face cunoscute limba și valorile culturale românești.

Dincolo de premii, rămâne sufletul

Toate aceste experiențe – muzica, dansul, literatura, arta, studiile și implicarea în activitățile culturale – au contribuit la formarea sa și au ajutat-o să își dezvolte creativitatea, perseverența și dragostea pentru tradiție. Își dorește să învețe și în continuare, să se dezvolte și să valorifice fiecare oportunitate prin care poate contribui la păstrarea și promovarea culturii românești.

Prin activitatea sa artistică, își dorește să păstreze vie frumusețea cântecului și a tradițiilor românești și să transmită mai departe emoția, autenticitatea și valorile acestora. Pentru ea, toate aceste premii și recunoașteri reprezintă, desigur, o bucurie și o confirmare a muncii depuse, însă crede că un premiu nu este cel care definește valoarea unui artist sau ceea ce îl reprezintă cu adevărat. Dincolo de diplome și rezultate, cel mai important pentru ea este ca tot ceea ce face să fie realizat cu suflet, cu respect pentru cântec, pentru tradiție și pentru oamenii cărora le transmite ceea ce simte.

„Cred că adevărata răsplată vine în momentul în care cântecul ajunge la sufletul celui care îl ascultă, când o interpretare trezește o emoție, o amintire sau un zâmbet și când publicul simte sinceritatea cu care este transmisă. Pentru mine, publicul este cel mai mare premiu – prin aplauzele sale, prin emoția din priviri, prin reacțiile oamenilor și prin bucuria de a-i vedea conectați la ceea ce cânt. Aceasta este motivația care mă face să continui, să învăț și să mă dezvolt, păstrând mereu în suflet dragostea pentru cântec și pentru tradițiile românești.”

La doar 22 de ani, Andrea Chercioban are deja în spate un parcurs bogat, construit prin muncă, pasiune și numeroase experiențe artistice și culturale. De la primele cântece învățate în copilărie și până la scenele festivalurilor și concursurilor, fiecare etapă a contribuit la formarea ei și la apropierea de ceea ce îi este cel mai drag – cântecul și tradiția românească.

Poate că premiile sunt cele care rămân consemnate pe diplome, însă ceea ce rămâne cu adevărat în sufletul celor care o ascultă este emoția pe care o transmite. Andrea face parte dintr-o generație care are șansa, dar și responsabilitatea, de a duce mai departe tradițiile comunității românești. Cu vocea, cu talentul și cu dragostea ei pentru tot ceea ce este românesc, continuă să scrie propria poveste, una în care cântecul nu este doar artă, ci și o legătură vie cu rădăcinile sale.

Articolul îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Magdalena LUKIĆ