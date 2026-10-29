ACTIVITATEA CPE ,,LIBERTATEA” PREZENTATĂ LA MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE DIN BUCUREŞTI

Două apariții editoriale ale Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, semnate și coordonate de scriitoarea și jurnalista Mariana Stratulat, au fost prezentate la 23 octombrie, în cadrul unei manifestări culturale desfășurate la Muzeul Național al Literaturii Române din București. Este vorba despre volumul „Reflexii eterne în oglinda timpului. Interviuri alese”, apărut în 2025, cel de-al III-lea volum al antologiei internaționale „Cele mai frumoase poezii, doamnelor în dar”, publicat în 2026. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului diplomatic, personalități literare, cadre universitare, scriitori și numeroși iubitori ai literaturii.



Manifestarea s-a desfășurat în Sala „Perpessicius” a Muzeului Național al Literaturii Române din București, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, beneficiind de implicarea și sprijinul deosebit al familiilor Croitoru și Nedelcu, personalități ale vieții culturale și intelectuale românești, care întrețin relații strânse de colaborare cu Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova.

Un rol important în organizarea și desfășurarea evenimentului l-au avut distinsa scriitoare, poetă și eseistă Evelyne Maria Croitoru, membră a Comitetului de conducere al Filialei București – Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, laureată a numeroase premii literare, și soțul acesteia, generalul Constantin Croitoru. De asemenea, o contribuție însemnată au avut prof. univ. dr. emerit Octavia Nedelcu, reputat cadru universitar, traducătoare și promotoare a relațiilor culturale româno-sârbe, membră a Uniunii Scriitorilor din România, și soțul acesteia, scriitorul Costel Nedelcu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu.

Cele două familii se numără printre colaboratorii și susținătorii apropiați ai Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, participând de-a lungul anilor la numeroase manifestări culturale și literare organizate în Serbia. Colaborarea s-a concretizat în proiecte editoriale, lansări de carte, întâlniri cu cititorii și alte inițiative dedicate promovării literaturii române și consolidării relațiilor culturale dintre România și comunitatea românească din Serbia. Prin continuitatea și diversitatea acestor activități, parteneriatul a depășit cadrul unor colaborări ocazionale, devenind o expresie a dialogului cultural permanent dintre scriitorii și oamenii de cultură români de pe ambele maluri ale Dunării.

Evenimentul, moderat de drd. Elena Loreta Popa, s-a bucurat de o participare numeroasă, sala devenind neîncăpătoare pentru publicul prezent. Programul a cuprins prezentări de carte, intervenții ale invitaților și un moment artistic, toate având ca element comun promovarea literaturii și a dialogului cultural româno-sârb.

Un moment important l-a constituit intervenția Excelenței Sale dr. Dragan Simeunović, ambasadorul Republicii Serbia în România, care a evidențiat semnificația relațiilor culturale dintre cele două țări și necesitatea dezvoltării unor forme concrete de cooperare în domeniile literaturii, artei și științei. Diplomatul sârb a subliniat că prietenia dintre popoare trebuie cultivată prin inițiative și colaborări permanente, apreciind activitatea editorială desfășurată la Panciova și contribuția Casei de Presă și Editură „Libertatea” la promovarea culturii românești din Serbia.

Ambasadorul a transmis felicitări autoarei, editurii și organizatorilor, exprimând totodată disponibilitatea Ambasadei Republicii Serbia de a susține proiectele care contribuie la apropierea culturală dintre cele două state. Intervenția sa a fost tradusă de prof. univ. dr. Octavia Nedelcu, care a prezentat ulterior volumul „Reflexii eterne în oglinda timpului. Interviuri alese”, una dintre cele mai ample realizări editoriale ale Marianei Stratulat.

Publicată în anul 2025, lucrarea depășește o mie de pagini și reunește dialoguri cu personalități reprezentative ale vieții literare și culturale contemporane. Volumul constituie o amplă incursiune în universul intelectual al interlocutorilor, surprinzând atât dimensiunea creației, cât și experiențele personale, convingerile și responsabilitățile acestora în raport cu societatea.

În prezentarea sa, Octavia Nedelcu a evidențiat capacitatea autoarei de a transforma interviul dintr-un simplu instrument jurnalistic într-o formă de cercetare și interpretare a realităților culturale. Prin întrebările formulate și prin diversitatea subiectelor abordate, Mariana Stratulat reușește să contureze portrete individuale care, privite în ansamblu, alcătuiesc o imagine complexă a vieții literare contemporane.

Cartea abordează teme precum raportul dintre scriitor și societate, responsabilitatea intelectualului, identitatea lingvistică și culturală, condiția creatorului în lumea actuală, relația dintre individ și comunitate, precum și transformările produse în spațiul cultural românesc în ultimele decenii.

Dincolo de valoarea sa jurnalistică, volumul poate fi privit și ca o contribuție la documentarea istoriei literare recente. Mărturiile reunite oferă informații despre evoluția unor personalități, despre mecanismele creației și despre contextul social și cultural în care acestea și-au desfășurat activitatea. În acest sens, interviurile capătă o relevanță care depășește momentul realizării lor, devenind surse de referință pentru cercetarea vieții intelectuale contemporane.

Cea de-a doua apariție editorială prezentată publicului bucureștean a cel de-al III-lea volum al antologiei internaționale „Cele mai frumoase poezii, doamnelor în dar”, realizat sub coordonarea Marianei Stratulat și publicat în 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Valentin MIC