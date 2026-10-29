Ce loc ocupă literatura într-o lume în care comunicarea devine tot mai rapidă, iar timpul dedicat ascultării și reflecției este tot mai redus? Această întrebare a marcat participarea scriitoarei din Vârșeț, Verica Preda PreVera, la cel de-al IV-lea Summit Mondial al Scriitorilor, desfășurat online la 23 septembrie 2026, la inițiativa organizației columbiene „Cancillería Estudiantil”.

Organizat sub genericul „Perspectivele literaturii în secolul XXI”, evenimentul a oferit un cadru de dialog autorilor proveniți din medii culturale diferite. Conceput ca o întâlnire a celor cinci continente, programul a adus în prim-plan diversitatea tradițiilor literare, schimbul de idei și responsabilitatea scriitorului într-o epocă a transformărilor tehnologice.

Potrivit programului oficial, reuniunea a durat patru ore, între orele 8.00 și 12.00, ora Columbiei, respectiv între 15.00 și 19.00, ora Serbiei. De moderarea și coordonarea evenimentului s-au ocupat Luis Carlos Castrillón Cardona și Elsa Victorios, alături de echipa organizatorică din care au făcut parte Javes David Vallejo, Khaled Hamed și Marlene Pasini. Intervențiile susținute în mai multe limbi au conferit întâlnirii un pronunțat caracter multilingv.

Printre participanți s-au numărat poetul peruan Carlos Hugo Garrido Chalén, fondatorul Uniunii Mondiale a Scriitorilor Hispanici, poetul grec Dimitris P. Kraniotis, scriitoarea mexicană Marlene Pasini și poeta română Lidia Popa, alături de autori din Asia, Africa, Europa, Australia și cele două Americi.

Parcursurile creatoare ale acestor autori au oferit o dimensiune suplimentară temei abordate. Kraniotis, poet și medic, a publicat volume inclusiv în ediții românești și participă la festivaluri internaționale de poezie. Marlene Pasini îmbină literatura cu arta și activitatea editorială, în timp ce creația Lidiei Popa se dezvoltă între limbile română și italiană. Experiențele lor demonstrează în ce măsură literatura contemporană este modelată de traduceri și de întâlnirea diferitelor tradiții culturale.

În acest dialog, Verica Preda PreVera a adus perspectiva unei autoare din Vârșeț, oraș în care conviețuirea limbilor și culturilor face parte din experiența cotidiană. Prin participarea sa, creația literară din Serbia a dobândit vizibilitate într-un cadru internațional, cu o atenție deosebită acordată legăturilor culturale româno-sârbe și patrimoniului multicultural al Banatului.

Poetă, prozatoare, jurnalistă, redactoare și artistă multimedia, Verica Preda PreVera a intervenit în cadrul reuniunii în două rânduri. Pe lângă un material video pregătit despre literatura țării sale și propria experiență creatoare, aceasta a transmis un mesaj de salut organizatorilor și participanților. În intervenția susținută în limba spaniolă, a evidențiat bunătatea, responsabilitatea morală și respectul față de ceilalți drept valori pe care dorește să le promoveze prin activitatea sa.

„Literatura trebuie să trezească în noi frumusețea, bunătatea și empatia și să ne ajute să ne înțelegem unii pe ceilalți”, a subliniat scriitoarea în mesajul său dedicat summitului.

Această idee a făcut legătura între reflecțiile sale asupra viitorului cuvântului scris și problema mai amplă a responsabilității artei. PreVera a evidențiat faptul că apropierea dintre culturi poate contribui la construirea păcii și la conștientizarea responsabilității comune față de planetă. Cunoașterea poveștilor, limbilor și experiențelor celorlalți reprezintă, în viziunea sa, o cale spre o mai bună înțelegere între oameni și popoare.

Un loc aparte în intervenția sa l-a ocupat mesajul adresat copiilor și tinerilor, prin care a încurajat lectura, creativitatea și cultivarea bunătății. Îndemnul adresat tinerei generații de a-și dezvolta propria voce, dar și capacitatea de a-i asculta pe ceilalți, se regăsește în activitatea sa desfășurată în cadrul atelierului de teatru „Smehuljci VAU ARS”.

Această concepție despre artă se reflectă și în inițiativele sale editoriale și culturale derulate în cadrul Asociației VAU ARS. Participarea la summit a oferit o dimensiune internațională preocupărilor pe care le cultivă în comunitatea sa: apropierea literaturii de public, sprijinirea creatorilor și reunirea diferitelor forme de expresie artistică.

Referindu-se la viitorul cărții, autoarea a evidențiat oportunitățile oferite de tehnologie, subliniind totodată responsabilitatea celui care scrie: „Noile tehnologii pot duce cartea în orice colț al lumii; scriitorului îi revine misiunea de a păstra în ea vocea umană”.

Însuși formatul online al summitului a demonstrat această posibilitate. Distanțele geografice au fost depășite pentru ca experiențe literare diferite să intre într-un dialog direct. Valoarea unei asemenea întâlniri constă în posibilitatea de a descoperi alte voci, de a iniția colaborări și de a deschide noi oportunități de traducere.

Pentru Vârșeț și viața culturală a Banatului, participarea Vericăi Preda PreVera reprezintă o oportunitate de afirmare a creației literare din această regiune în spațiul internațional. Contribuția sa la reuniune s-a remarcat prin mesajul potrivit căruia viitorul literaturii depinde și de capacitatea acesteia de a rămâne apropiată de om, dincolo de barierele lingvistice și geografice.

Articolul îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Denis STRATULAT