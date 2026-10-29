Festivalul de Muzică Ușoară „Tinerețea Cântă” – ediția a XXXVIII-a, Uzdin, 2026

Timp de două seri, Uzdinul a devenit un punct de întâlnire al talentului și pasiunii pentru muzică, găzduind cea de-a 38-a ediție a Festivalului de Muzică Ușoară „Tinerețea cântă”. Evenimentul a reunit tineri interpreți din Serbia și România, oferindu-le ocazia de a-și demonstra calitățile vocale, de a împărtăși emoțiile cântecului și de a trăi experiența unei competiții muzicale într-o atmosferă plină de entuziasm.



Festivalul s-a bucurat de sprijinul mai multor instituții și organizații, printre care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Culturii și Informării din Republica Serbia, Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale, Secretariatul Provincial pentru Cultură și Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, Comuna Covăcița, Consiliul Național al Minorității Naționale Române, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Cooperativa agricolă ,,Plugarul” din Uzdin, Biserica Ortodoxă Română „Sf. Gheorghe” din Uzdin și Dragan Bjelogrlić, a căror susținere a contribuit la buna desfășurare și la promovarea valorilor culturale românești.

Devenit, de-a lungul anilor, un reper al vieții culturale românești din Voivodina, festivalul și-a reconfirmat rolul de susținere a noii generații de artiști. Dincolo de clasamente și trofee, „Tinerețea cântă” rămâne un spațiu al întâlnirilor, al prieteniilor și al schimbului de experiență între tineri care împărtășesc aceeași dragoste pentru muzică.

Deschiderea festivă și invitații speciali



Cea de-a 38-a ediție a festivalului a debutat vineri seara, la Uzdin, cu secțiunea națională a concursului. Cei șase concurenți au urcat pe scenă, fiind acompaniați de orchestra condusă de Aleksandar Dujin, într-un cadru muzical care a pus în valoare vocile, sensibilitatea și pregătirea fiecărui interpret.

Deschiderea oficială a festivalului a fost oficiată de Milan Garašević, vicepreședintele Adunării comunei Covăcița, marcând începutul celor două seri dedicate muzicii și afirmării tinerelor talente.

La eveniment au fost prezenți și invitați speciali, precum Stelian Bălan, asistentul președintelui comunei Covăcița, Marcel Seculici, primarul Uzdinului, și pr. Moise Lința, reprezentant al Episcopiei Daciei Felix, a căror participare a subliniat importanța manifestărilor culturale și a susținerii inițiativelor dedicate tineretului. Prezența reprezentanților administrației locale și a invitaților a evidențiat legătura dintre viața culturală a comunității și dorința de a susține tinerele talente.

Evoluțiile concurenților au fost evaluate de un juriu de specialitate, care a avut dificila misiune de a aprecia interpretările, calitățile vocale, expresivitatea scenică și nivelul artistic al participanților. În același timp, creațiile prezentate au pus în evidență importanța textului în construirea unui cântec și în transmiterea mesajului către public.

Prin experiența și profesionalismul membrilor săi, juriul a contribuit la desfășurarea concursului și la desemnarea câștigătorilor celor două secțiuni ale festivalului. Juriul festivalului a fost alcătuit din Aleksandar Dujin, în calitate de președinte, și Ovidiu Mureșan ,Teodora Smolean și Claudia Șuboni,în calitate de membrii.

Prima seară – talentul tinerilor interpreți în prim-plan



Prima seară a fost dedicată secțiunii naționale, în cadrul căreia cei șase concurenți au avut ocazia să-și demonstreze talentul și să împărtășească publicului pasiunea pentru muzică.

Acompaniamentul orchestrei conduse de Aleksandar Dujin a oferit interpretărilor un cadru muzical deosebit, punând în valoare pregătirea și expresivitatea concurenților. Emoțiile de pe scenă, atenția publicului și bucuria participanților au contribuit la atmosfera specifică unui festival care pune în centrul atenției tinerețea și creativitatea.

După încheierea concursului, programul a continuat cu momente artistice în afara competiției. Publicul s-a bucurat de evoluțiile formațiilor Vibe Kids și Vibe, ale Cristinei Mic, Vanesei Crețu și ale lui Irinel Dalea, precum și de evoluția formației Remus Band și a altor invitați. Programul a oferit spectatorilor ocazia de a se bucura de muzică în diverse stiluri și interpretări, transformând prima seară într-o adevărată sărbătoare artistică. Premiile au răsplătit prestațiile concurenților și au reprezentat o recunoaștere a muncii, talentului și implicării lor. Pentru tinerii interpreți, fiecare apariție pe scenă reprezintă o oportunitate de a câștiga experiență și încredere, indiferent de rezultatul final.

Seara internațională – muzica a unit tinerii din Serbia și România



Sâmbătă, 24 octombrie, festivalul a continuat cu secțiunea internațională, dedicată întâlnirii dintre tinerii interpreți din Serbia și România.

Nouă concurenți au evoluat pe scenă, demonstrând că talentul și pasiunea pentru muzică depășesc granițele geografice. Fiecare participant a venit cu propriul stil, propria sensibilitate și dorința de a transmite emoție prin cântec.

Secțiunea internațională a oferit o nouă dimensiune festivalului, transformând competiția într-un prilej de apropiere culturală și de schimb de experiență. Pentru participanți, această întâlnire a reprezentat atât o provocare artistică, cât și o oportunitate de a lega noi prietenii și de a descoperi experiențe muzicale diferite.

Rezultatele au adus bucurie laureaților și au confirmat caracterul competitiv al festivalului, dar și valoarea întâlnirii dintre tinerii artiști. Fiecare interpret a contribuit la reușita evenimentului prin talent, muncă și dorința de a progresa.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Virginia PUIA