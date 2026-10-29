PREZENTAREA VOLUMULUI „ANUARUL CULTURAL” LA VÂRȘEȚ

La etajul al cincilea al Centrului „Millennium” din Vârșeț a avut loc lansarea noului volum „Anuarul cultural al românilor din Voivodina”, volumul II, scris de dr. Traian Căcina. Acest volum a fost editat de Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, prin intermediul unui proiect.

În sala „Kreativa” a Centrului „Millennium”, Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, în colaborare cu Centrul Cultural din Vârșeț, a organizat prezentarea acestui volum, care reprezintă rezultatul unei ample munci de cercetare a activităților culturale ale românilor din Voivodina desfășurate în anul 2025.

La acest eveniment au fost prezenți, pe lângă numeroși profesori și directori ai școlilor românești, Davor Stojković, directorul Centrului Cultural din Vârșeț, Marian Mohan, președintele Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, dr. Traian Căcina, autorul volumului și membru al Consiliului Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și învățământ, prof. univ. dr. Mircea Măran, de la Școala de Înalte Studii pentru Educatori și Asistenți Medicali din Vârșeț, și dr. Tatiana Petrică, directoarea interimară a Căminului Tineretului. Moderatorul evenimentului a fost dr. Tatiana Petrică.

La începutul evenimentului, Davor Stojković, directorul Centrului Cultural, s-a adresat celor prezenți cu câteva cuvinte de salut. Acesta a explicat că este bucuros de colaborarea cu Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, având în vedere că și primul volum a fost prezentat în colaborare cu Centrul Cultural, și le-a urat celor prezenți să se simtă bine la acest eveniment cultural.

După aceea, a luat cuvântul Marian Mohan, care a subliniat că, prin editarea acestui volum, se va păstra vie memoria activităților culturale ale minorității române și se va evidenția cât de bogată și diversă este viața culturală a românilor de pe aceste meleaguri. Importanța acestui volum constă în faptul că reunește într-un singur loc toate evenimentele și realizările culturale ale minorității române. Este o imagine a prezentului și, în același timp, o mărturie valoroasă pentru generațiile viitoare.

Prof. univ. dr. Mircea Măran l-a felicitat, la începutul intervenției sale, pe dr. Traian Căcina pentru realizarea unui nou volum al „Anuarului cultural”, pe care îl consideră o lucrare foarte utilă, de calitate și o sursă istorică importantă. Acest volum este mult mai bogat în informații în comparație cu cel de anul trecut. Volumul „Anuarul cultural al românilor din Voivodina” reprezintă o adevărată îmbogățire a vieții culturale, publicistice și științifice a românilor din Banatul sârbesc.

El a subliniat că o astfel de lucrare nu a mai fost publicată până în prezent în comunitatea românească din Serbia. Scopul principal este de a prezenta pe scurt, în ordine cronologică și pe domenii, activitățile culturale ale românilor desfășurate pe parcursul unui an. Pe lângă enumerarea cronologică a evenimentelor desfășurate în anul 2025, sunt prezentate și instituțiile, asociațiile culturale și alte instituții de stat care au ca obiectiv promovarea identității românești.

La sfârșit, a explicat că este evident faptul că, după realizarea primului volum, autorul a acumulat mai multă experiență în elaborarea unor astfel de lucrări, ceea ce a făcut ca al doilea volum să fie mai bogat și mai complet în comparație cu primul.

Autorul volumului, dr. Traian Căcina, a explicat că până în prezent a lipsit o astfel de lucrare care să documenteze toate evenimentele și viața culturală a românilor. Volumul „Anuarul cultural” din acest an are cu 50 de pagini mai mult decât primul volum. Cea mai mare valoare a volumului o reprezintă partea dedicată analizei statistice, prin care autorul a încercat să prezinte activitatea culturală desfășurată în anul 2025.

Toți cei prezenți au putut să urmărească, cu ajutorul unei proiecții, analizele statistice privind desfășurarea activităților culturale. Autorul a explicat și diferența dintre asociațiile culturale și societățile culturale. El a subliniat că cele mai multe evenimente culturale se desfășoară în lunile martie, aprilie, iulie și august.

Articolul îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ