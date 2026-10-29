CONCERTUL DE GALĂ AL SCA „LUCEAFĂRUL” DIN VÂRȘEȚ

În sala Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț, Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul” din Vârșeț a organizat un concert de gală intitulat „Armonii de Toamnă – Concert al tradițiilor românești la Vârșeț”, un eveniment dedicat păstrării și promovării cântecului, jocului și tradițiilor folclorice românești din Banat. Manifestarea cultural-artistică a fost organizată cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, reunind pe scena teatrului mai multe generații de interpreți, dansatori și iubitori ai folclorului românesc. Moderatoarea serii culturale a fost Marina Valeria Zarić, președinta Societății Cultural-Artistice „Luceafărul”, care a condus programul într-o atmosferă festivă, plină de emoție și respect față de valorile tradiționale românești.



O jumătate de veac în slujba jocului și tradițiilor românești



Prima parte a programului a fost dedicată unui moment aniversar deosebit: sărbătorirea a 50 de ani de activitate folclorică a lui Drăgălin Jurca, dansator și coregraf care și-a dedicat o mare parte din viață păstrării și promovării jocului popular românesc. De-a lungul celor cinci decenii, Drăgălin Jurca a activat în cadrul Societății Cultural-Artistice „Luceafărul”, contribuind în mod esențial la dezvoltarea ansamblului, la formarea generațiilor de dansatori și la promovarea tradițiilor coregrafice românești din Banat.

Cu această ocazie, Dănuț Mata a rostit un discurs emoționant, dedicat sărbătoritului, subliniind că în această seară nu se celebrează doar o cifră impresionantă, ci o viață întreagă dedicată jocului, cântecului și sufletului bănățean. Acesta a evidențiat faptul că împlinirea a 50 de ani de activitate în domeniul folclorului, dansului și coregrafiei reprezintă nu doar o performanță remarcabilă, ci și dovada unei pasiuni care nu s-a stins niciodată. Pentru Dănuț Mata, Drăgălin Jurca înseamnă mult mai mult decât un mare coregraf al ansamblului. El este un prieten de-o viață, un frate de scenă și nașul său, o persoană alături de care a împărtășit numeroase momente de bucurie și satisfacție artistică.

În discursul său, Dănuț Mata a subliniat că se împlinește o jumătate de secol de când pașii, inima și talentul coregrafic al lui Drăgălin Jurca bat în ritmul folclorului românesc.

Totodată, a amintit că Drăgălin Jurca și-a început activitatea în cadrul societății pe vremea când aceasta purta numele „Petru Albu”, continuând să activeze și după schimbarea denumirii în „Luceafărul”. De-a lungul anilor, acesta a rămas un adevărat luceafăr al tradițiilor românești, un om care a contribuit cu pasiune și devotament la păstrarea identității culturale a românilor din această parte a Banatului.

La eveniment au fost prezenți Daniel Răduț, președintele Fundației ”Protopop Traian Oprea” și Sorin Ianeș vicepreședinte, protopopul Emanuel Ianeș delegat din Partea Episcopiei Daciei Falix, protopopul Gheorghe Ianeș de la Biserica din Satu Nou, dr. Tatiana Petrică, directoarea interimară a Căminului Tineretului din Vârșeț, precum și numeroși prieteni și susținători ai Societății Cultural-Artistice „Luceafărul”.

În semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga sa activitate, Dănuț Mata i-a înmânat lui Drăgălin Jurca un tablou reprezentând o caricatură aniversară, realizată de Constantin Grosu, un dar simbolic care a adus emoție și bucurie sărbătoritului. În continuare, președinta societății, Marina Valeria Zarić, a evidențiat contribuția deosebită pe care Drăgălin Jurca, împreună cu soția sa, Zoe Jurca, și maestrul saxofonist Ilie Vinu, au avut-o de-a lungul a peste două decenii în activitatea ansamblului.

Prin munca și colaborarea lor, au fost create numeroase coregrafii de o valoare artistică deosebită, fiind puse în scenă dansuri populare românești care au încântat publicul pe sute de scene. În același timp, cei trei au contribuit la educarea și formarea mai multor generații de copii și tineri, insuflându-le dragostea pentru folclor și tradițiile românești.

Ca semn al recunoașterii meritelor și al contribuției lor la dezvoltarea activității cultural-artistice, Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul” le-a acordat lui Drăgălin Jurca, Zoe Jurca și Ilie Vinu plachete de excelență și diplome de onoare, care au fost înmânate de președinta Marina Valeria Zarić.

Vizibil emoționat, Drăgălin Jurca a mulțumit pentru distincția primită și pentru cuvintele frumoase care i-au fost adresate. Acesta a subliniat că anii petrecuți în cadrul S.C.A. „Luceafărul” au avut o semnificație deosebită atât pentru el, cât și pentru comunitatea românească.

El și-a exprimat convingerea că, împreună cu colaboratorii săi, a reușit să mențină vie flacăra românismului pe aceste meleaguri, contribuind la păstrarea și transmiterea tradițiilor populare românești.

Totodată, și-a exprimat satisfacția că a avut posibilitatea să instruiască numeroși copii și tineri, mulțumind tuturor celor care au fost alături de el de-a lungul anilor și celor prezenți la concertul aniversar.

Un ansamblu viu și puternic are nevoie permanent de tineri cu suflet mare, pregătiți să preia ștafeta cu responsabilitate, curaj și dăruire. În acest context, a fost evidențiată activitatea Teodorei Srbu, care și-a asumat cu multă responsabilitate un rol important în coordonarea activității ansamblului, devenind un sprijin de nădejde și contribuind la continuarea muncii începute de Drăgălin Jurca.

Pentru implicarea și devotamentul său, Teodora Srbu a fost distinsă cu o diplomă de apreciere.



O adevărată sărbătoare a cântecului și jocului popular românesc



În partea a doua a serii, membrii Societății Cultural-Artistice „Luceafărul” au prezentat un bogat și variat program artistic, prin care au demonstrat frumusețea, autenticitatea și diversitatea folclorului românesc.

Pe scena Teatrului Național „Sterija” au urcat reprezentanți ai tuturor secțiilor ansamblului, de la cei mai mici membri până la veteranii societății, oferind publicului imaginea unei mari familii unite prin dragostea față de cântecul și jocul popular românesc.

Folclorul, tradițiile și cultura îi unesc pe români în jurul aceleiași vetre spirituale. Prin activitatea sa, S.C.A. „Luceafărul” încearcă să transmită mai departe cele mai frumoase povești și obiceiuri moștenite de la strămoși, încurajând tinerii să le cunoască, să le prețuiască și să le ducă mai departe către generațiile viitoare.

Programul muzical a cuprins numeroase interpretări vocale și instrumentale, precum și suite de dansuri populare românești, care au adus pe scenă farmecul și energia folclorului bănățean.

Dariana Dragodan a interpretat melodiile „Fată bănățeană” și „Foaie verde”, oferind publicului un moment muzical plin de sensibilitate și autenticitate.

La rândul său, Victoria Iorga a încântat spectatorii cu două cântece populare românești, „Jos în vale la livezi” și „Hai, vino, bade”, în timp ce Liliana Dragodan a interpretat melodia „La biserică sub nucă”.

Pe parcursul serii, membrii ansamblului au oferit publicului un spectacol plin de cântec, dans și tradiții folclorice, care au modelat de-a lungul timpului viața și identitatea românilor din această parte a Banatului.

Un moment deosebit de emoționant a fost oferit de tânăra solistă vocală Ramona Răduț, care a interpretat melodiile „Mamă, numai o fată ai” și „Te-am iubit întotdeauna”, reușind să transmită publicului sensibilitatea și frumusețea cântecului popular românesc.

În continuare, Daniel Panciovan a urcat pe scenă cu melodiile „Deschide, mândro, fereastra” și „Dodă, chică galbenă”, aducând în fața spectatorilor ritmul și voia bună specifice folclorului bănățean.

Programul a continuat cu un duet susținut de Liliana Dragodan și Daniel Panciovan, care au interpretat împreună o melodie populară românească, completând atmosfera de sărbătoare a serii.



Oaspeți de la Centrul de Artă Populară din Nicolinț



La concertul de gală al Societății Cultural-Artistice „Luceafărul” au participat și oaspeți de la Centrul de Artă Populară din Nicolinț, o formație care păstrează cu sfințenie tezaurul folcloric românesc și contribuie la promovarea tradițiilor populare din Banat.

Programul oaspeților a debutat cu Ionelio Labode, care, acompaniindu-se la acordeon, a interpretat melodiile „Doamne, n-aș vrea să mor” și „Asta-i nana de la Brebu”.

În continuare, dansatorii ansamblului folcloric din Nicolinț, sub îndrumarea coregrafică a Mihaelei Picioane și a lui Ion Gheaur, au adus pe scenă frumusețea și dinamismul jocului popular românesc.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ

Foto: Denis STRATULAT