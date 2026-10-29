LA SATU NOU A AVUT LOC AUDIȚIA SOLIȘTILOR VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI PENTRU FESTIVALUL COPIILOR

Audiția pentru soliștii vocali și instrumentiștii care vor participa la Festivalul de Folclor al Copiilor, organizat în cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Românească, s-a desfășurat sâmbăta trecută, pe 24 octombrie, în sala mică a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou, reunind un număr impresionant de tineri dornici să-și demonstreze talentul și dragostea pentru folclor. În total, 48 de soliști s-au prezentat în fața comisiei artistice, confirmând interesul pentru muzica tradițională și pentru afirmarea pe scena festivalului.



Organizatorii și-au exprimat bucuria pentru participarea numeroasă și au adresat mulțumiri tuturor celor care au contribuit. „Mă bucură că sunt prezenți copiii într-un număr atât de mare. Astăzi am asistat la o audiție în care orchestra a verificat în ce tonalitate cântă fiecare copil, ca să știe să-și pregătească partiturile pentru a putea să acompanieze acești copii, deoarece toți copiii vor fi acompaniați de Orchestra Consiliului Național al Minorității Naționale Române. Anunțurile ansamblurilor folclorice și ale grupurilor vocale și corurilor au început să ajungă. Interesul pentru înscrieri este destul de mare, atât la noi, cât și în România, pentru că din România și-au anunțat participarea grupuri din Oradea, Arad și Buziaș și cred că va fi un festival de calitate, cu un număr destul de mare de participanți”, a declarat Stevan Mihailov, în numele organizatorului, Societatea Cultural-Artistică „Dr. Radu Flora”.

Candidații care s-au prezentat la audiție au sosit din mai multe localități, fiind apreciați de cei trei membri ai comisiei artistice, de altfel profesori de muzică, și anume: Alexandru Frianț, Janiel Șublea și Leonid Ardelean. „La audiția pentru ediția din acest an a Festivalului Copiilor s-au prezentat 48 de interpreți, iar membrii comisiei artistice au decis ca toți să participe la festival. Ne-am convins, încă o dată, că avem tineri talentați, iar cei care mai au nevoie de puțină pregătire vor avea timp să exerseze până la data desfășurării festivalului. Pe parcurs, soliștii vor fi anunțați când se vor desfășura repetițiile cu Orchestra CNMNR. Din cei 48 de soliști care s-au prezentat la audiție, 8 soliști au fost din România, ceea ce este o noutate legată de acest festival. Din păcate, trebuie să recunoaștem că din localitățile noastre s-au prezentat doar cinci soliști instrumentiști, ceea ce este trist, deoarece acest fapt ne demonstrează că nu există suficient interes pentru muzica instrumentală. Anunțăm că ansamblurile folclorice, grupurile vocale, corurile și montajele folclorice care doresc să participe la festival au timp să se înscrie până pe data de 10 noiembrie. Festivalul va fi și în acest an o trecere în revistă a talentelor tinerei generații”, a declarat pentru săptămânalul nostru Janiel Șublea, membru al comisiei artistice și noul director al Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou.

Festivalul de Folclor al Copiilor va avea loc la data de 22 noiembrie, când publicul va avea prilejul să-i urmărească pe micii interpreți și să se bucure de talentul și pasiunea lor pentru folclor.

Articolul îl puteți citi în numărul din 31 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN