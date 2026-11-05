Radio Televiziunea Novi Sad a lucrat și în timpul bombardărilor

Bombardamentele nu au împiedicat prea mult activitatea Radio Televiziunii Novi Sad. Despre activitatea din timpul bombardamentelor la această instituție și serviciul militar în timpul războiului civil din fosta Iugoslavie ne-a vorbit Virgiliu Oalge din Novi Sad.

Virgiliu Oalge s-a născut la Uzdin, unde a urmat primele patru clase ale școlii elementare, iar clasele V–VIII le-a urmat la Școala Elementară „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț. Apoi s-a înscris la Liceul „Borislav Petrov Bra ca”, cu predare în limba română. Din păcate, elevii clasei cu predare în limba română trebuiau să hotărască ce profil doreau să urmeze: Departamentul de Științe Naturale și Matematică sau Departamentul de Științe Sociale și Limbi.

Preferințele sale erau științele naturale și matematica, dar colegii din clasă au ales Departamentul de Limbi. În acel moment, Virgiliu Oalge a fost nevoit să aleagă Departamentul de Științe Naturale, dar cu predare în limba sârbă. După ce a terminat liceul, în 1974, s-a înscris la Facultatea de Electrotehnică din Belgrad, la Departamentul de Electronică și Telecomunicații, iar diploma de licență în Electronică și Telecomunicații a obținut-o în anul 1979.

După ce și-a susținut lucrarea de diplomă, s-a angajat la Televiziunea Novi Sad în 1980. Prima zi de serviciu trebuia să fie 1 mai 1980. Ziua de 1 Mai era sărbătoare, iar pe 4 mai a murit Josip Broz Tito și situația s-a complicat, pentru că nu avea încă toate documentele necesare, așa că a început lucrul abia pe 15 mai. Din anul 1980, când a început să lucreze la televiziune, a fost repartizat la departamentul de control tehnic. Sarcina sa, ca membru al echipei de tehnicieni, era să lucreze în studio.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Danijela BAKIĆ SCUMPIA