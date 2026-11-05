De la Alibunar la Vârșeț și Straja, drumul ei a fost mereu legat de școală și de copii

Anișoara Todor s-a născut la Alibunar, la 7 martie 1969. Acolo și-a terminat școala elementară, apoi clasele a IX-a și a X-a, așa cum erau organizate școlile în acea perioadă. A urmat apoi doi ani de școală medie la Alibunar. Și-a dorit să urmeze Facultatea de Farmacie din Zrenianin și a început studiile acolo.

A rămas însă doar două săptămâni, pentru că drumurile vieții au dus-o la Vârșeț. S-a transferat la Academia Pedagogică, la Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț, unde a urmat doi ani de școală pedagogică. A continuat cursurile Academiei Pedagogice din Vârșeț și le-a terminat cu rezultate foarte bune. După terminarea studiilor, s-a căsătorit și a rămas la Vârșeț. Între timp, a urmat și Școala Superioară pentru Educatori din Vârșeț, pe care a terminat-o.

Pentru că nu a reușit să se angajeze, a continuat studiile și s-a înscris la Facultatea de Învățători. A făcut parte din prima generație de învățători cu studii academice, de nivel superior. Primul ei loc de muncă a fost la grădinița din Vârșeț, unde a lucrat ca educatoare. A lucrat apoi un an ca învățătoare la Srediștea Mică, într-un mediu rural. După aceea, întâmplător, a început să suplinească o învățătoare la Școala Elementară „Olga Petrov Radisic” din Vârșeț. Drumul ei a dus-o apoi la Straja, unde a lucrat ca educatoare timp de șapte ani.

Acea perioadă a rămas una dintre cele mai frumoase amintiri din viața ei profesională. A avut foarte mulți copii și spune că i-a plăcut foarte mult să lucreze cu cei mici. Pentru Anișoara, fiecare zi petrecută alături de copii era diferită. Copiii aveau mereu ceva nou de spus și de povestit. Ea simțea că aceștia o vedeau ca pe o a doua mamă. Mama lor era acasă, dar la școală se comportau cu ea ca și cum ar fi fost mama lor.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Stefania ROCSA