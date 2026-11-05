Costumul tradițional –identitatea unei națiuni

Sâmbătă, 31 octombrie, în incinta Școlii Elementare „Mihail Sadoveanu” din Grebenaț, a avut loc expoziția de costume tradiționale dedicată frumuseții portului popular și păstrării tradițiilor, simboluri ale identității și continuității neamului românesc.

Expoziția de port popular a fost organizată din inițiativa Asociației Femeilor „Zestrea grebenceană”, având ca scop expunerea costumelor populare și a portului popular, două elemente importante prin care se păstrează cu sfințenie identitatea națională a etniei române de pe aceste meleaguri.

În numele organizatorului, cuvinte de bun-venit au fost adresate de Alexandra Popa, care a mulțumit asociațiilor de femei pentru prezență, în speranța că la anul numărul asociațiilor de femei se va mări. După cum a menționat, manifestarea culturală a fost planificată pentru luna iulie a acestui an, însă a fost amânată din cauza incendiului care a izbucnit la Grebenaț, dar, în pofida acestui fapt, nu s-a renunțat la organizarea evenimentului. Dorința ei ar fi ca la anul să se întrunească din nou femeile din satele românești pentru a promova costumul popular, care este cel mai frumos simbol al identității românești.

La expoziția de port popular au expus cele mai frumoase creații scoase din lada de zestre a bunicii: AF „Zestrea grebenceană” din Grebenaț, AF „Valea Teiului” din Coștei, AF „Satul voievodului” din Voivodinț, AF „Jasenovčanke” din Jasenovo și AF „Vredne ruke” din Biserica Albă.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Silvia MĂRGAN