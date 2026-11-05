Trei volume românești,lansate la Panciova

Scriitorii Valeriu Stancu, Valentin Talpalaru și Alexandru Câțcăuan și-au prezentat cărțile traduse în limba sârbă, în cadrul unei seri dedicate literaturii, traducerii și prieteniei culturale.”Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova a găzduit, în data de 27 octombrie, o seară literară dedicată lansării a trei volume traduse în limba sârbă. Protagoniștii întâlnirii au fost scriitorii Valeriu Stancu, Valentin Talpalaru și Alexandru Câțcăuan, iar alături de ei s-au aflat traducători, poeți, publiciști și numeroși oameni de cultură din România și Serbia.

Evenimentul a fost deschis de Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea” și președinta Filialei din Serbia a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Aceasta le-a urat bun-venit invitaților și a subliniat importanța unor asemenea întâlniri pentru apropierea celor două spații culturale. „Prezența domniilor lor la Panciova reprezintă nu doar un prilej de sărbătoare literară, ci și o frumoasă mărturie a legăturilor spirituale care ne unesc dincolo de granite”, a spus Mariana Stratulat.

Ea a adăugat că literatura nu cunoaște hotare, iar prieteniile născute prin puterea cuvântului rămân trainice peste ani. La eveniment au fost prezenți părintele Moise Lința, din partea Episcopiei Daciei Felix, Vasile Barbu, președintele Societății Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin, poetul Gabriel Băbuț, traducătorii Teodor Rămianț și Ljubomir Koraćević, precum și alți reprezentanți ai vieții culturale. Primul volum prezentat a fost Pușca insomniată a lui Rimbaud, semnat de Valeriu Stancu și tradus în limba sârăbă de Teodor Rămianț. Poet, prozator, eseist, traducător, editor și jurnalist, Valeriu Stancu are o carieră literară de aproape cinci decenii și este autorul a numeroase cărți publicate în România și în străinătate. Mariana Stratulat a prezentat activitatea autorului și a amintit premiile și recunoașterile internaționale primite de acesta. De asemenea, a vorbit despre legătura sa cu spațiul cultural românesc din Serbia. În anul 2025, Valeriu Stancu a primit, la Uzdin, Marele Premiu pentru Poezie „Sfântul Gheorghe”, în cadrul Festivalului Internațional de Poezie „Drumuri de spice”.

Poetul Gabriel Băbuț a caracterizat volumul drept o carte despre om, memorie și singurătate. Potrivit acestuia, poemele îi propun cititorului o călătorie printr-o lume în care se întâlnesc amintirile, iubirea, timpul și moartea. El a explicat că titlul neobișnuit al cărții sugerează neliniștea omului care gândește, își amintește, iubește și caută răspunsuri. Oglinzile, umbrele, apa, lumina, copacii, păsările și râurile nu sunt simple elemente de decor, ci imagini care ajută la exprimarea stărilor sufletești.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Stefania ROCSA