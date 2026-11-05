Întâlnire literară cu scriitori români la ȘE „Sf.Gheorghe”

În săptămâna în care la Belgrad s-a desfășorat Târgul Internațional de Carte, elevii din Uzdin au avut ocazia să asiste la o întâlnire cu trei scriitori din România, dar și cu scriitorii de la noi, Vasile Barbu și profesorul lor de limba sârbă, Ljubomir Koraćević.

Cabinetul în care s-a desfășurat evenimentul s-a transformat într-un spațiu asemănător unui stand de la Târg, unde sunt expuse cărți și reviste, dar se desfășoară și lansări de carte. A fost o adevărată sărbătoare a cărții. Joi, 29 octombrie, la școala din Uzdin a avut loc lansarea a trei cărți traduse de Teodor Rămianț, profesor de limba română din Uzdin.

Această lansare este una dintre cele patru susținute în Serbia de scriitorii români Alexandru Cățcăuan, Valentin Talpalaru și Valeriu Stancu, de ținătorul „Premiului Mallarmé” pentru poezie, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase premii de poezie. În cadrul programului, elevii și profesoara de limba română Elena Cojocar au citit poezii și fragmente din cărțile oaspeților din România. Pe lângă elevi și colectivul școlii, la eveniment au fost prezenți și reprezentanții unor instituții din Uzdin.

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Stela NEDA BULIC