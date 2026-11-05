Sportivii clubului au obținut medalii la turneul de la Novi Sad și la Campionatul Voivodinei, confirmând evoluția bună și munca susținută din cadrul clubului

Tinerii jucători ai Clubului de Tenis de Masă „Unirea 86” din Uzdin continuă să obțină rezultate remarcabile la competițiile la care participă, demonstrând că pregătirea constantă și implicarea își spun cuvântul. La turneul de tenis de masă desfășurat la Novi Sad, destinat categoriilor cadeți, mini-cadeți și mini-cadete, clubul din Uzdin a participat cu 11 sportivi, care au avut evoluții apreciate.

Rezultatul cel mai bun l-a obținut Alex Groza, care a cucerit medalia de aur, în timp ce Ana Toager a câștigat medalia de argint, iar Leona Borca a urcat pe treapta a treia a podiumului, obținând medalia de bronz. Din delegația clubului au mai făcut parte Mario Jivoin, Dario Grosu, Darius Neda, Alexandru Motorojescu, Nikolija Zgaibă, Marco Toager, Dario Jivoin și Marc Borca. Sportivii au fost însoțiți de antrenorii Vasile Stoia, Sabin Borca, Alexandru Motorojescu și Ioniță Bosică. Un alt rezultat important a fost înregistrat la 17 octombrie, la Čelarevo, unde s-a desfășurat Campionatul Voivodinei la categoria mini-cadeți, fete și băieți. Într-o competiție puternică, la care au participat unele dintre cele mai bune echipe din provincie, reprezentanții clubului ,,Unirea 86” au reușit să se remarce.

Echipa de mini-cadete, formată din Leona Borca, Ana Toager și Nikolija Zgaibă, a obținut un rezultat foarte bun, încheind competiția cu un trofeu și trei medalii de bronz. La categoria băieți, Marco Toager, Alex Groza și Alexandru Motorojescu au ocupat locul al patrulea. Deși au fost la prima participare la o asemenea competiție, tinerii sportivi au demonstrat o evoluție promițătoare. Rezultate frumoase au fost consemnate și la Campionatul de tenis de masă al comunei Sečanj.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Virginia PUIA