Premiera spectacolului „Profesionistul”, în regia lui Ionel Omoran

Sâmbătă, 31 octombrie, pe scena SCA „Mihai Eminescu” din Straja, trupa de teatru a prezentat în premieră spectacolul „Profesionistul”, o comedie tristă a dramaturgului Dušan Kovačević, în regia lui Ionel Omoran. Piesa s-a jucat în limba română, cu traducere în limba sârbă. Acțiunea începe cu Teja, care, până de curând, era profesor universitar, scriitor boem, membru al cercurilor intelectuale din Belgrad și oponent pasionat al fostului regim socialist.

Pe parcurs, Teja devine managerul unei mari edituri. Într-o zi, un vizitator ciudat vine neinvitat în biroul lui, purtând o valiză mare. Acel bărbat este Luka, fost agent al Serviciului de Securitate, acum șofer de taxi. Din acel moment, încep să se clarifice multe dintre lucrurile care îl nedumereau pe Teja. Acesta trece printr-o perioadă dificilă a vieții, iar situația lui se înrăutățește treptat.”

Distribuția: Alen Bocșan – Teodor Tea Kralj

Darius Barbulov – Luka Laban

Ștefania Rocsa – Marta

Gloria Suru – Individa

Aurelia Crăiete – Vocea Mamei

Sufleor: Anastasija Stoiko

Regia: Ionel Omoran

La finalul spectacolului, am stat de vorbă cu regizorul Ionel Omoran, care a menționat, printre altele, că ideea de a pune în scenă piesa de teatru „Profesionistul” a apărut din dorința de a trezi un interes mai mare în rândul tinerilor și de a-i încuraja să se implice în viața culturală a satului. După cum a precizat, viața teatrală din sat a cunoscut o perioadă de întrerupere în timpul pandemiei de coronavirus, astfel că, prin prezentarea acestui spectacol, a reușit să reînvie viața culturală a satului natal. Este mândru de faptul că tinerii actori ai trupei de teatru, printre care se numără și doi debutanți, au reușit să-și interpreteze rolurile așa cum și-a dorit regizorul. Este îmbucurător faptul că această trupă de teatru a primit promisiunea directorului Operei din Reșița, România, că va avea ocazia să prezinte spectacolul „Profesionistul” pe scena din Reșița. Această invitație reprezintă o mare onoare pentru întreaga trupă de teatru din Straja. Regizorul și-a exprimat speranța că aceasta va fi de bun augur pentru viitorul trupei.

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Ion MĂRGAN