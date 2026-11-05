Stevan Mihailov din Satu Nou, ales membru al Secretariatului Adunării

Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, a prezidat miercuri, 28 octombrie, la Palatul Patriarhiei de la București, ședința de constituire a noii Adunări Naționale Bisericești pentru mandatul 2026–2030. Ședința a fost precedată de o slujbă de Te Deum oficiată în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, episcop-vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Ierarhii români au participat direct la rugăciune, în timp ce membrii Adunării Naționale Bisericești au vizionat slujba sub formă de proiecție video în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”. Patriarhul României a deschis apoi ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești, care s-a desfășurat în Aula Magna, în prezența ierarhilor români, la care au asistat și membrii Sfântului Sinod. Cu această ocazie, Stevan Mihailov din Satu Nou a fost ales membru al Secretariatului Adunării Naționale Bisericești, fiind distins cu o diplomă omagială și o plachetă. Despre eveniment și funcția în care a fost ales a declarat: „Pentru mine este o mare onoare, dar și o mare responsabilitate, să fiu ales membru al Secretariatului Adunării Naționale Bisericești pentru mandatul 2026-2030. Alegerea a avut loc la ședința de constituire de la Palatul Patriarhiei din București, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL. Nu văd această alegere ca pe un merit personal. O văd ca pe o recunoaștere a Episcopiei Daciei Felix și a comunității românești ortodoxe din Serbia, care face parte, cu toată credința și dragostea ei, din marea familie a Bisericii Ortodoxe Române.

Adunarea Națională Bisericească este cel mai înalt for deliberativ al Bisericii noastre pentru problemele administrative, sociale, culturale și patrimoniale. Voi încerca să îmi fac datoria cu seriozitate, cu smerenie și în spirit de slujire. Voi duce acolo și glasul românilor din Serbia”, a declarat pentru săptămânalul nostru Stevan Mihailov, primul român din Serbia, reprezentant la acest nivel înalt al Bisericii Ortodoxe Române.

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN