Premiul „Opera Omnia” pentru Vasile Barbu din Uzdin

În perioada 23–24 octombrie s-au desfășurat Colocviile „George Coșbuc” și Festivalul Național de Poezie. Festivalul a fost organizat de Casa de Cultură a Sindicatelor Bistrița, Uniunea Scriitorilor din România și Biblioteca Județeană „George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud. Programul manifestării a fost alcătuit din mai multe părți și s-a desfășurat în mai multe locații, precum Casa de Cultură a Sindicatelor, unde, vineri, 23 octombrie, s-a desfășurat jurizarea Concursului Național de Poezie.

Președintele juriului a fost Valeriu Stancu, iar Virgil Rațiu, Olimpiu Nușfelean și Menuț Maximinian au fost membri. Secretarul juriului a fost Alexandru Cățcăuan. Tot vineri, un eveniment s-a desfășurat la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița, după care a avut loc și Colocviul „Nunta Zamfirei – Creație și Reflexie” la Biblioteca Județeană. Sâmbătă, 24 octombrie, în localitatea de naștere a lui George Coșbuc, la Muzeul Memorial „George Coșbuc” din Hordou, au fost decernate premiile ediției din acest an a festivalului. La Festival a fost premiat scriitorul din Uzdin Gabriel Băbuț, care a primit „Premiul Limbii Române 2026” pentru cartea „Ruptură”, ediție bilingvă care anul acesta a ieșit de sub tipar la Editura „Tibiscus”.

Scriitoarea Mariana Stratulat a primit „Premiul Limbii Române” pentru volumul „Fascinația invizibilității – ediție aniversară la 20 de ani de la prima apariție”. Vasile Barbu a primit „Premiul Limbii Române 2026” pentru traducere, și anume pentru volumul „Cuvinte-n vânt” al lui Horațiu Mălăele și pentru volumul „Și iarăși ziua nu mă lasă” de Victor Munteanu. Lui Vasile Barbu i-a fost conferit și Marele Premiu „George Coșbuc” 2026, „Opera Omnia”, pentru poezie și jurnalism cultural. Spune că nu s-a așteptat la acest premiu, dar că este unul de prestigiu, care „poartă numele poetului țărănimii, atât de iubit de scriitori și de lumea românească”.

Scriitorii care l-au felicitat, printre care și câțiva pe care îi cunoaște de foarte mult timp, au spus că acest premiu nu este doar pentru merite în domeniul literaturii, ci și pentru merite în cultura românească și pentru tot ce face la noi aici. De la Vasile Barbu am aflat că, în cadrul vizitei la Bistrița, i s-a comunicat că a primit un spațiu în Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu din Bistrița și că are sarcina să adune biografii, fotografii și cărți ale scriitorilor români de la noi, sarcină pe care speră că o va îndeplini până în luna martie a anului viitor.

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Stela NEDA BULIC