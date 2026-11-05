EDITURA „LIBERTATEA” LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA BELGRAD

Cartea are darul de a aduna oameni, de a păstra amintiri și de a deschide drumuri către alte lumi. Sub semnul acestei bucurii a întâlnirii prin cuvântul scris, Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova și-a prezentat, conform tradiției, cele mai recente apariții editoriale și proiectele aflate în pregătire, marți, 27 octombrie, în cadrul celei de-a 69-a ediții a Târgului Internațional de Carte de la Belgrad.

Întâlnirea a avut loc la standul Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale, reunind scriitori, oameni de cultură și iubitori ai cărții în jurul unei instituții care, de peste opt decenii, păstrează vie flacăra limbii române în Serbia. Au răspuns invitației Mihaela Lazović, doctor în științe lingvistice și profesoară universitară, Verica Preda PreVera, președinta Asociației Artiștilor din Vârșeț „Vau ARS”, Božica Velousis, reprezentantă a Comunității Cultural-Instructive a Serbiei, precum și scriitorul Živko Nikolić din Belgrad.

Cei prezenți au fost salutați de Mariana Stratulat, directoarea CPE „Libertatea”, și de Valentin Mic, redactor-șef al săptămânalului „Libertatea” și director adjunct al instituției, iar evenimentul a fost moderat de Marin Gașpăr, redactor responsabil al Editurii „Libertatea”, care a prezentat publicului cărțile apărute anul acesta și cele în curs de apariție, în total 27 de titluri. Manifestarea a constituit un prilej de a evidenția rolul pe care Editura „Libertatea” îl îndeplinește de peste opt decenii în păstrarea și promovarea limbii române literare, în susținerea creației autohtone și în consolidarea dialogului intercultural.

„Cu o activitate editorială începută în urmă cu 81 de ani, Editura „Libertatea” se apropie de 1.600 de titluri publicate, având o producție editorială diversă, care cuprin de literatură originală în limba română și în limba sârbă, traduceri, volume de poezie, proză, eseuri, monografii… Cărțile apărute sub sigla editurii au fost tipărite într-un tiraj total de peste un milion de exemplare.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN