Echipament ultramodern pentru sprijinirea mass-media în limba română

Marț 27 octombrie la sediul CPE „Libertatea” din Panciova a fost prezentat echipamentul procurat în ultima etapă a dotării tipografiei prin proiectele sprijinite de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României și din fondurile Casei „Libertatea”.

Prima etapă, prin care s-a asigurat cea mai mare sumă, s-a realizat în anul 2024 prin proiectul denumit „Cărți noi pentru românii din Serbia”. Valoarea proiectului a fost de 165.000 de lei și cu această sumă s-a asigurat achiziționarea unei minitipografii. Cu această ocazie, la prezentarea proiectului realizat, directoarea Casei, Mariana Stratulat, a menționat: „Anul 2024 a fost un an istoric pentru CPE «Libertatea» și va rămâne înscris cu majuscule în istoria acestei instituții.

După 62 de ani instituția noastră are, din nou, o tipografie”. În anul următor, drept o continuare a proiectului realizat în anul 2024, prin proiectul „Dotarea tipografiei CPE «Libertatea»” a fost aprobată suma de 45.130 de lei prin care s-a achiziționat echipament IT precum stație de lucru pentru pregătirea, tipărirea și editarea video, apoi laminator, notebook pentru procesarea foto și editarea video, cameră digitală optică, scaner, laptop, cuțit electric, monitor pentru prelucrarea materialelor și pregătirea tiparului.

Anul acesta, în ultima etapă, prin proiectul „Dotarea tipografiei și a redacției CPE «Libertatea»” depus la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în cadrul programului „Mass media” s-a achiziționat mașină pentru perforare și biguire cu trei dimensiuni, mașină pentru termocopertare, stații de lucru, software legal pentru calculatoarele de lucru și monitoare. Din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni beneficiarului CPE „Libertatea” a fost aprobată suma de 48.804 de lei.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Stela NEDA BULIC