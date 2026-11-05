FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE DOINE „SPICE DE AUR” A AVUT LOC LA SÂN-MIHAI

Pe 31 octombrie, la Sân-Mihai, a avut loc cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Internațional de Doine „Spice de Aur”, eveniment organizat de Casa Tineretului din Sân-Mihai, care a reunit artiști din Serbia și România, reprezentanți ai instituțiilor, invitați și iubitori ai cântecului popular românesc.

Festivalul a fost deschis de Orchestra Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, sub bagheta dirijorului Alexandru Frianț, cu piesa „Doină și joc de doi”, în aranjamentul muzical semnat de Janiel Șublea. Întregul eveniment a fost prezentat de Mirela Ardelean, care le-a adresat un călduros bun-venit tuturor oaspeților, artiștilor și celor veniți să se bucure de frumusețea cântecului românesc. În deschiderea manifestării, prezentatoarea a subliniat importanța doinei, una dintre cele mai sensibile și mai profunde expresii ale sufletului românesc, în glasul căreia se regăsesc dorul de casă, dragostea, bucuriile și încercările vieții, dar și legătura cu locurile și oamenii din care ne tragem.

Prin organizarea acestui festival, organizatorii își propun să ducă mai departe cântecul bănățean și să le ofere generațiilor tinere bucuria de a-l cunoaște, de a-l cânta și de a-l păstra. Totodată, a fost adresat un bun-venit tuturor invitaților, reprezentanților instituțiilor, partenerilor și susținătorilor, artiștilor veniți din Serbia și România, precum și tuturor celor care au umplut sala din dragoste pentru tradițiile românești.

Organizatorii au transmis mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, precum și sponsorilor care au contribuit la realizarea acestei ediții: Salonul de înfrumusețare Alina Valjan din Sân-Mihai, firma de construcții „Tribeca Construction” din Vârșeț și cooperativa agricolă „MS Zona Silos” din Sân-Mihai. Un cuvânt de apreciere a fost adresat și celor care au contribuit la realizarea aranjamentelor orchestrale ale pieselor din program, respectiv Janiel Șublea, Grațian Ion, Leonid Ardelean, Adrian Cebzan, Daniel Lazăr, Sebastian Roșca și Constantin Arvinte, cărora le-au fost adresate mulțumiri pentru munca depusă și sensibilitatea cu care au îmbrăcat melodiile în sonoritățile orchestrei.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 noiembrie 2026

Magdalena LUKIĆ