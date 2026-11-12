O NOUĂ EDIȚIE A MANIFESTĂRII „TOAMNA DE AUR”

Pe data de 7 noiembrie, sala Căminului Cultural din Alibunar a găzduit manifestarea „Toamna de Aur”, un eveniment dedicat multiculturalității, tradițiilor și promovării valorilor culturale păstrate și transmise din generație în generație. Organizată de Asociația de Femei „Etno Art Brakos” din Alibunar, manifestarea a reunit reprezentante ale asociațiilor de femei din Nicolinț, Dobrița, Janošik, Novi Kozjak și Banatski Karlovac, într-o atmosferă plină de căldură, voie bună și prietenie.



Evenimentul a reprezentat o frumoasă ocazie de întâlnire și socializare, dar și un prilej de a pune în valoare implicarea femeilor în viața culturală și socială a comunităților din care provin. Prin astfel de activități, asociațiile de femei contribuie în mod activ la păstrarea obiceiurilor, promovarea gastronomiei tradiționale și consolidarea relațiilor dintre diferitele comunități etnice din această zonă multiculturală a Banatului. Așa cum se obișnuiește la astfel de întâlniri, fiecare asociație de femei a pregătit, pe lângă o prăjitură ce urma să intre în concurs, un stand decorat foarte inspirat cu fețe de masă, prosoape, perne brodate sau cusute manual și alte obiecte lucrate manual specifice localității pe care o reprezintă. Pe lângă specificul local, s-a ținut cont și de tema întâlnirii, astfel că fiecare stand a ținut să prezinte bogăția roadelor toamnei.

Manifestarea a fost deschisă de Adriana Petroi, președinta Asociației de Femei „Etno Art Brakos” din Alibunar, care le-a adresat participantelor un călduros bun-venit, mulțumindu-le pentru prezență și pentru implicarea constantă în activitățile dedicate păstrării tradițiilor. Aceasta a prezentat programul întâlnirii și a subliniat importanța unor asemenea manifestări, care oferă femeilor posibilitatea de a se întâlni, de a împărtăși experiențe și de a-și prezenta munca și talentul. De asemenea, le-a urat tuturor o petrecere plăcută și mult succes în cadrul concursului de prăjituri. Fiecare asociație a pregătit prăjituri cu fructe de toamnă.

Un moment deosebit l-a constituit prezența părintelui Gabriel Simionesei, care a salutat participantele și a transmis un mesaj de credință, pace și unitate. Părintele a mărturisit că a primit cu multă bucurie invitația Adrianei Petroi, considerând că prezența sa la această manifestare reflectă dorința tot mai mare a credincioșilor de a-l avea pe Dumnezeu în mijlocul comunității, prin apropierea de Biserică și de slujitorii acesteia.

Totodată, părintele Gabriel Simionesei a transmis binecuvântările arhierești ale Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a felicitat organizatorii pentru activitatea desfășurată. Mesajul transmis a fost unul deosebit de important, îndemnându-i pe toți credincioșii să păstreze unitatea, indiferent de etnie sau de statutul social, și să-l așeze întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor. În acest context, părintele a rostit o rugăciune pentru binecuvântare, pace și bucurie, aducând un plus de emoție și spiritualitate întâlnirii.

La finalul momentului religios, părintele le-a oferit participantelor iconițe cu Sfânta Magdalena de la Mălainița, din Valea Timocului, recent canonizată în Biserica Ortodoxă Română. Gestul a fost primit cu bucurie, constituind un semn de apropiere sufletească și o amintire frumoasă a acestei întâlniri.

Programul a continuat într-o atmosferă de sărbătoare, cu muzică, dans și voie bună. Participantele au avut ocazia să guste din prăjiturile pregătite cu multă grijă, să discute, să împărtășească impresii și să se bucure de timpul petrecut împreună. Dincolo de caracterul festiv, întâlnirea a demonstrat, încă o dată, că tradițiile și valorile culturale pot deveni un adevărat liant între oameni, iar implicarea femeilor are un rol esențial în păstrarea identității culturale și în dezvoltarea spiritului comunitar.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale manifestării a fost anunțarea rezultatelor concursului de prăjituri. După prezentarea preparatelor și evaluarea acestora, Adriana Petroi a făcut cunoscute asociațiile care au ocupat primele trei locuri. Astfel, locul al III-lea a revenit Asociației de Femei „Dobričanke” din Dobrița, locul al II-lea a fost obținut de Asociația de Femei „Karlovčanke” din Banatski Karlovac, iar locul I a fost câștigat de Asociația de Femei „Janošičanka” din Janošik. Celelalte asociații participante au primit mențiuni pentru participare, apreciindu-se astfel efortul și implicarea tuturor femeilor prezente.

Bucuria câștigării primului loc a fost cu atât mai mare pentru membrele Asociației „Janošičanka”, cu cât rezultatul a fost neașteptat. Miluška Hršćan, președinta asociației din Janošik, s-a declarat surprinsă de această reușită, mărturisind că nu se aștepta să obțină un loc. Aceasta a menționat că membrele asociației depun eforturi constante pentru a participa la fiecare manifestare, considerând că asemenea întâlniri sunt importante atât pentru promovarea tradițiilor locale, cât și pentru menținerea legăturilor de prietenie cu celelalte asociații.

Manifestarea „Toamna de Aur” s-a încheiat într-o atmosferă de bucurie și bună dispoziție, lăsând în urmă amintiri frumoase și satisfacția unei întâlniri reușite. Evenimentul de la Alibunar a demonstrat că, prin implicare, dăruire și colaborare, tradițiile pot rămâne vii, iar multiculturalitatea poate fi transformată într-o adevărată bogăție a comunității. Astfel de inițiative merită susținute și continuate, deoarece aduc oamenii mai aproape unii de alții și contribuie la păstrarea valorilor culturale, spirituale și umane ale Banatului.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Magdalena LUKIĆ