Promovarea revistei „Banatul, regiune gastronomică europeană și traseele sale”

La etajul al cincilea al Centrului „Millennium” din Vârșeț, în sala „Kreativa”, a fost organizată promovarea cunoscutei reviste „Regiunea gastronomică europeană și traseele sale”. Evenimentul a fost organizat de către Căminul Tineretului din Vârșeț. Această revistă este editată de Uniunea Europeană Banat din România și a fost susținută de Consiliul Județean Timiș, cu implicarea unui colectiv coordonat de Simona Neumann în cadrul proiectului Visit Timiș. Titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028 a fost obținut de Banat (care cuprinde teritorii din România și Serbia, incluzând județele Timiș, Arad și Caraș-Severin), distincție atribuită oficial de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism. Moderatorul acestui eveniment a fost dr. Tatiana Petrică, directorul interimar al Căminului Tineretului.

Despre această revistă a vorbit la început redactorul Lia Lucia Epure, care a prezentat publicația, subliniind că aceasta înfățișează, în cele 30 de pagini, gastronomia așa cum este. În ea se poate citi despre un amestec de specialități culinare românești, ungurești, nemțești, sârbești, croate și multe altele care compun gastronomia bogată a Banatului. Ea a explicat că puțini cunosc rețetele gastronomice locale din județele Timiș și Caraș-Severin. Revista își propune să familiarizeze iubitorii gastronomiei cu locurile mai puțin cunoscute, unde gastronomia se împletește cu turismul, istoria și tradițiile Banatului istoric. Într-un fel se mănâncă în Banat, în alt fel în Moldova și în alt fel în Oltenia. Aici intră în discuție ospitalitatea și calitatea bucatelor de pe masă. Revista a fost promovată și la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. Cătălin Regea a vorbit despre faptul că în această revistă este prezentat și Banatul sârbesc, care toamna devine o destinație gastronomică pentru timișoreni. La Kikinda se organizează cunoscutul eveniment gastronomic „Zilele Dovleacului”, în timp ce la Vârșeț se organizează evenimentele tradiționale „Balul Strugurilor” și „Festivalul Vinului”, „Gulașijada” la Gaj, „Oktoberfest” la Jasenovo, iar la Cuvin, cunoscutul „Frustucul din Banat”. Stefan Both a prezentat textele din revistă: „Ana Lugojana”, un han celebru pentru clătite, Conacul Mocioni de la Foeni, Castelul Nikolić din Rudna, Conacul Sintar și Drumul Vinului de la Silagiu, precum și despre Murani, care a devenit una dintre destinațiile de agrement foarte cunoscute ale Banatului. El a vorbit și despre restaurantul „Baba Zorka”, deschis de Sava Glišić, și care, la Târgul de la Novi Sad, a primit medalia de aur pentru promovarea bucătăriei sârbești. Această revistă dezvăluie bogata moștenire culinară a unei regiuni speciale. Mâncarea specifică din Banat reprezintă un amestec unic de influențe. Restaurantele tradiționale au devenit oaze de arome autentice. Acestea oferă oportunitatea de a experimenta stilul de viață și bucătăria vechiului Banat. Prin descrieri detaliate, cititorii vor afla despre preparate care au supraviețuit în ciuda schimbărilor. Acestea se bazează pe rețete nescrise, pe care gospodinele le păstrează ca pe niște comori de familie. Păstrarea acestor specialități este esențială pentru identitatea locală.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Vasilie PETRICĂ