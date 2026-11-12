O DELEGAȚIE A LICEULUI „DON ORIONE” DIN ORADEA ÎN VIZITĂ LA SATU NOU

Oaspeți din România, emoții, curiozitate și dorința de a descoperi realitățile unei comunități românești din afara granițelor țării. Acestea au fost coordonatele întâlnirii dintre elevii Liceului „Don Orione” din Oradea și cei ai Școlii Elementare „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, care s-a desfășurat în data de 3 noiembrie. Dincolo de caracterul unei vizite de documentare, întâlnirea a reprezentat un prim pas spre construirea unei colaborări între tinerii români din România și Serbia, cu perspective de dezvoltare în cadrul programului european Erasmus+.



Inițiativa a pornit de la directorul Liceului „Don Orione” din Oradea, profesorul Alexandru Stoica, care, împreună cu elevii claselor a X-a și a XI-a, de la profilul de filologie, și-a propus să descopere tradițiile, instituțiile și particularitățile vieții românilor din Satu Nou. Delegația, alcătuită din 32 de elevi, a fost însoțită de directorul Alexandru Stoica și de profesoarele Alina Sorina Oros, Camelia Ene și Anca Gabor, precum și de conf. univ. dr. Alina Stoica, de la Universitatea din Oradea.

Despre împrejurările care au făcut posibilă această întâlnire ne-a vorbit profesorul de informatică Stevan Mihailov, membru al SCA „Dr. Radu Flora” din Satu Nou, unul dintre cei implicați în organizarea vizitei. Potrivit acestuia, primele discuții au pornit de la invitația adresată elevilor din Oradea de a participa la Festivalul de Folclor al Copiilor, propunere care a deschis calea unor noi inițiative comune.

„Este vorba despre o vizită de documentare, dar și despre un început de colaborare. În urma discuțiilor cu reprezentanții liceului din Oradea au apărut idei privind participarea comună la proiecte Erasmus+, școala lor fiind în căutarea unui partener dintr-o țară care nu este membră a Uniunii Europene. Cred că este un început foarte frumos. Ne dorim să le prezentăm istoria localității, cursurile bilingve care se desfășoară aici, atât în limba română, cât și în limba sârbă, precum și cele două biserici ortodoxe. Schimbul de experiență este benefic atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, care au astfel posibilitatea să descopere un alt mediu educațional”, a precizat Stevan Mihailov.

La rândul său, directorul Școlii „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, Marinel Blaj, a salutat inițiativa și și-a exprimat încrederea în dezvoltarea unui parteneriat de durată.

„Scopul acestei vizite este inițierea unui parteneriat. Ne dorim să realizăm un proiect transfrontalier Erasmus+ în domeniul culturii, care ar fi o oportunitate importantă atât pentru elevii din România, cât și pentru cei de aici. Pe parcurs, și noi vom efectua o vizită la Oradea. Sunt convins că va fi un proiect frumos și folositor pentru ambele părți”, a subliniat directorul.

Oaspeții au fost întâmpinați de directorul Marinel Blaj și de profesorul Stevan Mihailov, care le-au adresat un călduros bun-venit și le-au prezentat școala și comunitatea locală. Primul pas s-a desfășurat în cabinetul de informatică, unde prof. Stevan Mihailov, printr-o prezentare, le-a vorbit elevilor despre istoria localității Satu Nou, despre evoluția acesteia și despre specificul comunității românești. Fiecare participant a primit și câte un exemplar al revistei „Foaia bobocilor”, editată de SCA „Dr. Radu Flora”. Programul a continuat cu o activitate interactivă, pregătită de profesorul de informatică. Elevii au fost invitați să participe la un quiz sub forma unui duel între doi concurenți, prin care și-au putut testa cunoștințele din domeniul informaticii. Momentul s-a bucurat de interesul tinerilor, oferindu-le ocazia de a învăța și de a interacționa într-o manieră atractivă.

Vizita a continuat la Biserica Ortodoxă Română din localitate, unde grupul a fost întâmpinat de profesorul de religie Sorin Ianeș, iar ulterior oaspeții au trecut și pragul Bisericii Ortodoxe Sârbe. Cele două lăcașuri de cult au completat imaginea diversității spirituale și culturale a localității.

Pentru directorul Liceului „Don Orione”, Alexandru Stoica, această deplasare a avut și o importantă dimensiune educativă, în contextul preocupărilor școlii pentru studierea comunităților românești din afara granițelor.

„Este pentru prima dată când ne aflăm într-o vizită în Serbia, grație domnului ministru-consilier Daniel Bala. Astăzi, aici, avem 32 de elevi din clasele a X-a și a XI-a de filologie, care studiază limba română. Acum ne aflăm în etapa în care abordăm dialectele și situația românilor din afara granițelor României. În acest context, ne-am gândit la un viitor proiect Erasmus și suntem în căutarea unor parteneri din Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. Ne dorim să dezvoltăm un proiect axat pe tradiții, cultură și pe realitățile comunităților românești din afara țării”, a declarat Alexandru Stoica pentru săptămânalul nostru.

O perspectivă aparte asupra acestei inițiative a oferit-o conf. univ. dr. Alina Stoica, de la Universitatea din Oradea, care activează în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, având ca domeniu de cercetare diplomația culturală.

„Prilejul de a cunoaște comunitatea română din această regiune a Serbiei, mai ales pe cea din Satu Nou, mi s-a părut excelent. Este important să vedem cum se păstrează identitatea românească aici. Cunosc destul de bine situația comunităților românești din Ungaria, din zona Micherechi și Gyula, iar acum am avut ocazia să descopăr și realitățile din Serbia. Diplomația culturală demonstrează că aceste comunități nu trebuie să fie separate de frontierele fizice. Ne dorim ca această inițiativă să fie constructivă atât pentru învățământul preuniversitar, cât și pentru cel universitar. Ne-ar plăcea să colaborăm cu specialiștii de aici, să realizăm cercetări și să cunoaștem mai bine cultura locală și modul în care este păstrată identitatea românească”, a menționat conf. univ. dr. Alina Stoica.

Inițiativa are în vedere dezvoltarea unor legături între elevii români din Serbia, România, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria, prin activități educative și culturale comune. Cadrele didactice Alina Sorina Oros, Camelia Ene și Anca Gabor se numără printre coordonatorii acestei inițiative, care urmează să fie conturată printr-un proiect Erasmus+.

Schimburile de experiență, întâlnirile dintre elevi și profesori, descoperirea tradițiilor și a valorilor culturale comune ar putea deveni punctele de plecare ale unui parteneriat menit să apropie tinerii și să le ofere o perspectivă mai amplă asupra comunităților românești din afara granițelor.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN

Foto: T. SMOLEAN și Dario GAȘPAR