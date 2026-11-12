SORIN JIVCU A REPREZENTAT SERBIA LA FESTIVALUL „DUMITRU FĂRCAȘ”

Taragotul este un instrument de origine maghiară, dar totuși specific muzicii populare românești din Banat și Ardeal. În România l-a adus Nicolae Luță Ioviță, a cărui muzică interpretată la taragot a ascultat-o și celebrul Dumitru Fărcaș. Maestrul a fost impresionat de sonoritatea aparte a taragotului și i-au plăcut tonurile grave ale melodiilor cântate de Luță Ioviță și Iosif Milu. Prima întâlnire cu taragotul a avut loc la începutul anilor ’60, când s-a alăturat Ansamblului Folcloric „Maramureșul” din Baia Mare, unde, la momentul respectiv, era nevoie de un taragotist.



Sorin Jivcu din Petrovasăla a avut onoarea să-l cunoască pe maestrul Dumitru Fărcaș în anul 2013, la Festivalul „Măria Lătărețu”, când a primit invitația din partea maestrului de a participa la prima ediție a festivalului pe care urma să-l organizeze la Cluj-Napoca. A trecut preselecția pentru concurs și s-a prezentat cu clarinetul la prima ediție a Festivalului „Taragotul de Aur”, unde a cucerit premiul întâi. A fost primul premiu întâi în cariera lui Sorin. În următorii ani s-au întâlnit în câteva rânduri la festivaluri și alte evenimente muzicale.

După moartea maestrului, festivalul a purtat denumirea „Taragotul de Aur – Dumitru Fărcaș”, pentru ca, la una dintre edițiile următoare, să rămână cu denumirea de Festivalul „Dumitru Fărcaș”. Festivalul este organizat de Fundația „Dumitru Fărcaș” și anul acesta a ajuns la ediția a VIII-a. Festivalul s-a desfășurat în perioada 22-24 octombrie, la Cluj. Concursul soliștilor instrumentiști s-a desfășurat în ziua de 22 octombrie, în Sala Radio România Cluj.

Potrivit lui Sorin Jivcu, care anul acesta a fost, din nou, onorat să participe la festival, ediția a VIII-a a fost și o întâlnire a taragotiștilor care au venit din toate colțurile lumii. A fost invitat de către fiica lui Dumitru Fărcaș, Andrea Fărcaș, și de Cristian Totpati. La festival s-au întâlnit taragotiștii din România, Serbia, SUA, Noua Zeelandă, Elveția și Olanda. Au fost organizate masterclassuri de taragot, s-au făcut schimburi de experiență, a avut loc o prezentare de taragoturi de marca „Stowasser”, s-a organizat un eveniment de muzică jazz cu solistul american Michal Marcus. Pentru Sorin a fost o manifestare minunată, unde muzicieni din întreaga lume au venit atrași de muzica și taragotul maestrului Dumitru Fărcaș.

La „Gala laureaților”, care a avut loc sâmbătă, 23 octombrie, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, în recital au luat parte 10 soliști instrumentiști, printre care și Clark Welsh din SUA, care l-a cunoscut pe maestrul Fărcaș în anul 1981. În România a revenit în anul 1985 și, cunoscându-l pe marele maestru al taragotului, a îndrăgit muzica populară românească. În recitalul susținut a cântat la caval și fluier. În acest recital, Banatul a fost reprezentat de Dorin și Andrei Cuibariu și Ștefan Constantin Moacă. Festivalul a fost închis de 50 de taragotiști, printre ei și Sorin Jivcu, care au cântat la unison cinci melodii din repertoriul maestrului. Acesta a fost un moment muzical unic, o adevărată surpriză și delectare pentru public, taragotiștii fiind acompaniați de orchestra festivalului.

Sorin a procurat taragotul pe timp de pandemie, l-a reparat și a început să îl studieze. A fost atras de acest instrument din cauză că are un sunet mai bogat decât cel al saxofonului și deoarece și-a găsit locul în muzica bănățeană și în muzica populară. Totodată, spune că sunt puțini taragotiști la noi în Banat și acest fapt l-a făcut să studieze taragotul și să cânte la el în ultimii șase ani la festivaluri și concerte în țară și în România.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Stela NEDA BULIC

Foto: Sorin JIVCU, Festivalul „Dumitru Fărcaș”