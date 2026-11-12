Elevii din Vârșeț, instruiți de Cristian Țințar și Nenad Cvetković, au obținut locul întâi la o competiție internațională

După cum ne informează site-ul Centrului Școlar „Nikola Tesla” din Vârșeț, elevii acestei instituții de învățământ au participat la competiția internațională BACSTUD, care s-a desfășurat la Oradea, în România, unde au câștigat locul întâi la secțiunea internațională. Școala a fost reprezentată de elevii Nikola Rakić și Luka Šašić, însoțiți de mentorii și profesorii lor, Cristian Țințar și Nenad Cvetković, iar lucrările prezentate s-au axat pe domeniul electronicii și al microcontrolerelor.

Nu este prima dată când elevii de la Centrul Școlar „Nikola Tesla” participă la această competiție prestigioasă, unde înregistrează în mod tradițional rezultate excelente și obțin premii și distincții semnificative. Elevii acestei școli au obținut în mod tradițional rezultate remarcabile la toate competițiile la care participă. Evenimentul, ajuns la cea de-a XII-a ediție, Simpozionul Internațional BACSTUD 2026, s-a desfășurat în luna octombrie, la Oradea și Băile Felix (la Hotel President, Universitatea „Agora” și alte locații din zonă). La eveniment au fost peste 120 de participanți, printre care studenți, cercetători, dar și elevi de liceu pasionați de tehnologie și inginerie electrică. Această competiție internațională BACSTUD este concepută ca o platformă academic-tehnologică dinamică, ce reunește elevi de liceu, studenți, tineri cercetători și profesori mentori. Acest eveniment se concentrează în principal pe domeniile ingineriei și inovației tehnologice, incluzând o expoziție și un concurs în cadrul căruia participanții își prezintă dispozitivele, modelele și soluțiile tehnice inovatoare, precum și sesiuni științifice multidisciplinare, dar și prezentări de lucrări științifice și de cercetare în domeniile tehnologiei, energiei, sistemelor informaționale și științelor conexe, în fața unor comisii de experți formate din profesori universitari. Competiția s-a desfășurat în cadrul secțiunii internaționale. Elevii din Vârșeț și-au susținut prezentarea la ora 13, iar anterior au participat la prezentările altor concurenți și au făcut schimb de experiență cu elevi și profesori de la alte școli. După prezentare, a fost organizată o vizită în orașul Oradea, unde participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu obiectivele culturale și istorice ale orașului. Vizita a fost deosebit de interesantă, deoarece în acea perioadă a avut loc și festivalul orașului. Succesul elevilor este o dovadă că profesorii lucrează cu elevii la un nivel înalt, iar premiile obținute la concursuri și întreceri sunt, cu siguranță, unii dintre cei mai buni indicatori ai calității activității didactice, oferind adesea o imagine completă a calității reale a muncii unei instituții școlare. După cum am înțeles, succesul nu vine de la sine, ci o școală de calitate recunoaște talentul, motivează elevii și le oferă sprijinul și resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta.

Articolul îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Vasilie PETRICĂ