În perioada 3-5 octombrie, la Facultatea de Filosofie din Novi Sad a avut loc Conferința Internațională „Limba, literatura, istoria, cultura și noile tehnologii în educație”, organizată de conf. univ. Ivana Ivanić, prodecan de autoevaluare și monitorizare a activității Facultății și profesor la Departamentul de Limba și Literatura Română. În cadrul conferinței s-au desfășurat și două evenimente culturale realizate în parteneriat cu Societatea de Limba Română din Voivodina, evenimente coordonate de președintele Societății de Limba Română din Voivodina și director al Departamentului de Limba și Literatura Română, prof. univ. dr. Virginia Popović. Este vorba de o expoziție de pictură și spectacolul „Inimioare pentru cățeluși” în regia Elenei Ivanca, monodramă interpretată de actrița Otilia Pescariu.



Conferința organizată a însumat două proiecte: „Limbă, literatură, istorie, cultură: tendințe contemporane și perspective interculturale” și „Limbile minorităților în spațiul multicultural al Voivodinei: tendințe contemporane, cadre digitale și perspective interculturale”, ambele finanțate de Secretariatul Provincial pentru Învățământul Superior și Activitatea de Cercetare Științifică. După cuvântul de salut, adresat de dr. Ivana Ivanić la deschiderea conferinței, a urmat prezentarea cercetărilor în cadrul a două secțiuni paralele. „Temele abordate în cadrul conferinței sunt, fără îndoială, importante pentru comunitatea noastră, atât în Serbia, cât și în străinătate, fapt demonstrat și de un numărul mare de participanți înscriși, în număr de peste 140”, a declarat prof. dr. Ivana Ivanić.

De la prof. univ. dr. Virginia Popović aflăm că această conferință internațională a fost organizată în cadrul a două proiecte de cercetare finanțate de Secretariatul Provincial pentru Învățământul Superior și Activitatea de Cercetare Științifică. Unul dintre acestea este un proiect de lungă durată, inițiat în anul 2026, care se va desfășura până în 2029. Proiectul este dedicat cercetării limbilor și culturilor minorităților naționale din Voivodina, reunind cercetători de la toate departamentele minorităților naționale din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad.

Conferința s-a bucurat de un interes deosebit din partea comunității academice internaționale, reunind peste 140 de cercetători înscriși din Serbia, România, Republica Moldova, Marea Britanie, Bosnia și Herțegovina, Franța și alte țări. Lucrările conferinței s-au desfășurat în format fizic, la sediul Facultății de Filosofie din Novi Sad, iar în ziua de 5 noiembrie au continuat în mediul online, pentru a facilita participarea cercetătorilor din străinătate care nu au avut posibilitatea de a se deplasa la Novi Sad.

„Această conferință are o importanță deosebită pentru comunitățile naționale din Voivodina, deoarece oferă cercetătorilor prilejul de a se întâlni, de a face schimb de experiență și de a cunoaște modalitățile în care noile tehnologii sunt utilizate în procesul educațional, atât în cadrul departamentelor universitare, cât și în comunitățile din care aceștia provin. În ultima perioadă, se vorbește tot mai mult despre rolul noilor tehnologii în educație, întrucât dezvoltarea continuă a internetului și apariția inteligenței artificiale transformă nu doar metodele de predare și învățare, ci și viața noastră de zi cu zi. Inteligența artificială a devenit o prezență tot mai importantă în activitățile cotidiene, iar dependența noastră de aceste tehnologii este din ce în ce mai evidentă. Un aspect deosebit de interesant îl constituie identificarea măsurii în care inteligența artificială este utilizată în procesul de predare de către colegii noștri de la celelalte departamente de limbi și literaturi ale minorităților naționale, precum și cunoașterea experiențelor și a practicilor didactice ale acestora. Schimbul de experiență și identificarea unor noi perspective privind integrarea tehnologiilor moderne în educație reprezintă, de altfel, unul dintre obiectivele principale ale acestei conferințe”, a declarat prof. univ. dr. Virginia Popović, șefa Departamentului de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad.

La conferință a participat și dr. Mihaela Iorga Lazović, profesor la Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere din Belgrad, care a vorbit despre lucrarea sa în care a cercetat o temă actuală. Lucrarea examinează relația dintre limbă, identitate culturală și globalizare printr-o analiză sociolingvistică a denumirilor evenimentelor culturale din Serbia și România. Pornind de la cercetările anterioare privind anglicismele prezente în denumirile evenimentelor culturale din Serbia, studiul depășește simpla clasificare a formelor de origine engleză, urmărind investigarea alegerii limbii ca practică socioculturală. Deci, cum sunt folosite cuvintele engleze în contextul acesta, dacă se folosesc cuvintele engleze, grafia engleză, speling-ul englez, morfologia engleză sau dacă sunt modificări, ca să fie mai ușor să se exprime sau să se pronunțe în limba sârbă sau limba engleză. Cercetarea este realizată în baza unui corpus care conține mai mult de o mie de exemple, care le-a luat de pe web site-uri, a făcut o analiză contrastivă între ele și a ajuns la concluzie că în limba română se folosesc mai mult anglicismele în forma lor originală, dar, la noi în Serbia, ele se modifică.

Pentru a îmbogăți programul conferinței și pentru a promova arta și cultura românească contemporană, în data de 3 noiembrie a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură care a reunit lucrări realizate în cadrul Evantaiului Cultural Româno-Sârb și Coloniilor de Artă de pe Dealul Vârșețului, organizate de Societatea de Limba Română din Voivodina în anii 2025 și 2026. Expoziția a fost realizată în parteneriat cu Facultatea de Filosofie din Novi Sad, constituind un prilej de întâlnire și dialog artistic între reprezentanții mediului academic și artiștii din România și Serbia.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 14 noiembrie 2026

Danijela BAKIĆ SCUMPIA