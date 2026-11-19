Sâmbătă, 14 noiembrie, la Uzdin s-a desfășurat un eveniment inițiat cu scopul de a păstra vie amintirea vieții și activității lui Gabriel Rista, un vânător devotat și iubitor de câini. Evenimentul a fost organizat de Societatea Chinologică „Uzdin” și Asociația Vânătorilor „Iepurele” din Uzdin. Prima ediție a adunat peste 30 de participanți din România, Croația, Bosnia și Herțegovina și din toate părțile Serbiei.

Dr. Rista Gabriel, la vârsta de 14 ani, a devenit membru al asociației de vânători din Uzdin, iar la vârsta de 18 ani a dobândit licența de vânător. De profesie medic ginecolog, Gabriel Rista a fost angajat la Centrului de Sănătate din Covăcița. A fost membru și, într-un mandat, președinte al Asociației Vânătorilor din Uzdin, precum și membru al Societății Chinologice din Uzdin și, într-un mandat, secretar al societății. După o boală grea, s-a stins din viață prea devreme, la vârsta de 52 de ani, la data de 28 noiembrie 2025. Memorialul „Dr. Rista Gabriel” este o competiție de chinologie vânătorească cunoscută sub de numirea de „Competiția Sfântul Hubert”, competiție îndrăgită de dr. Gabriel Rista.

Competiția s-a desfășurat la două categorii: bărbați alături de câini pontatori (braci) și bărbați alături de câini scotocitori (spanieli). Competiția „Sfântul Hubert” pune accent pe armonia dintre om și câine. Evenimentul a început la Căminul Vânătorilor din Uzdin cu un moment de reculegere în memoria regretatului Gabriel Rista, după care Velimir Netković, vânător, arbitru chinologic, fost președinte al Societății Chinologice din Uzdin și al Asociației Vânătorilor din Uzdin, a vorbit despre viața și activitățile lui Gabriel Rista. A urmat prezentarea regulilor competiției de către arbitri, după care participanții au tras la sorți numerele de concurs. Concurenții au fost împărțiți în trei grupuri și au fost jurizați de trei arbitri renumiți în această disciplină, și anume Nenad Glumac, Aleksandar Malecki și Vesko Mikin. Competiția s-a desfășurat în trei locații din hotarul Uzdinului.

După ce s-a încheiat partea competitivă a evenimentului, participanții au revenit la Căminul Vânătorilor, unde au fost decernate premiile. Acest eveniment de chinologie vânătorească a fost o ocazie de a păstra vie memoria celui care a fost Gabriel Rista și de a ne aminti de prietenia cu dânsul și de dragostea pe care a purtat-o față de vânătoare și chinologie.

Articolul îl puteți citi în numărul din 21 noiembrie 2026

Stela NEDA BULIC