După ce a primit în luna octombrie premiul comunei Covăcița pentru creație scenică, muzicală și dans, Daria Radu a continuat cu aceeași pasiune să muncească și această muncă a fost răsplătită cu noi premii.

La concursul literar „Kovačički mozaik”, Daria a ocupat locul I pentru lucrarea scrisă în limba română la categoria elevilor din clasele V–VIII. Împreună cu Doroteia Seculici, a pregătit o lucrare video, în care au prezentat o coreografie de balet la Concursul „Danube Art Master”. Lucrarea „În ritmul Dunării” i-a adus premiul al III-lea în grupa de vârstă 12–18 ani.

În prima săptămână din luna noiembrie, Daria a fost în Turcia, la o nouă competiție internațională de dans, și orele de antrenament, pregătirile și întreaga muncă i-au adus locul I pentru ambele numere cu care s-a prezentat și posibilitatea ca anul viitor să aleagă una dintre cele trei competiții internaționale de acest gen la care va participa.

Articolul îl puteți citi în numărul din 21 noiembrie 2026

Stela NEDA BULIC