De la hotelurile pentru insecte construite de elevi la proiectele de mediu premiate la nivel național, Vârșețul oferă un exemplu de educație ecologică prin participare. Ce poate învăța un copil despre protecția naturii construind un adăpost pentru insecte? Mai mult decât ar putea sugera, la prima vedere, o activitate manuală.

Învață că insectele au un rol în echilibrul ecosistemelor, că biodiversitatea există și în mijlocul orașului și că protejarea mediului nu este exclusiv responsabilitatea adulților. La Vârșeț, în Banatul sârbesc, elevii din clasele primare au par ticipat la un atelier de construire a hotelurilor pentru insecte, organizat de Mișcarea Goranilor. Activitatea a început cu explicații despre importanța pădurilor și a insectelor în natură și a continuat cu realizarea unor adăposturi. În colaborare cu Întreprinderea Comunală „Drugi Oktobar”, hotelurile pentru insecte au fost amplasate în trei locații din Parcul Orașului. Un exercițiu aparent simplu, dar care pune în practică un principiu esențial al educației ecologice: copilul nu mai este doar receptorul unor informații despre natură, ci participă la protejarea ei.

Când elevii devin parte a soluției

Educația ecologică presupune mai mult decât cunoașterea unor noțiuni despre poluare, climă sau biodiversitate. Ea trebuie să dezvolte capacitatea tinerilor de a recunoaște problemele de mediu și de a contribui la rezolvarea lor. Un asemenea model se regăsește și în proiectele desfășurate la Vârșeț, unde elevii liceelor au participat, alături de angajații serviciilor comunale și de asociațiile de cetățeni, la acțiuni de plantare și amenajare a spațiilor verzi. Rezultatele acestei colaborări au fost recunoscute în 2026, când proiectul Întreprinderii Edilitar-Publice „2 Oktobar” a obținut distincția „Centura Verde – Centura pentru viitor”, în cadrul unei competiții naționale din Serbia. Din peste 90 de proiecte înscrise, numai 15 au fost premiate. Distincția recunoaște activitatea ecologică a întreprinderii și a partenerilor săi, însă pentru educația tinerilor contează în special experiența participării directe. Plantarea arborilor și îngrijirea spațiilor verzi transformă responsabilitatea față de mediu într-o activitate concretă. O școală a naturii, dincolo de sala de clasă Vârșețul are și o tradiție în organizarea activităților educative dedicate mediului. În august 2025, cea de-a XXI-a ediție a Taberei Ecologice Internaționale Montane „Dealul Vârșețului” a reunit aproximativ 50 de tineri din 14 orașe și municipalități din Serbia și din regiune. Participanții au luat parte la prelegeri, ateliere și activități practice, inclusiv la amenajarea grădinilor Școlii Agricole și Centrului de Gerontologie. De la înființarea programului și până la ediția din 2025, 918 tineri au trecut prin această experiență educațională. Cifrele arată continuitatea inițiativei. Dar valoarea sa educativă se află în posibilitatea de a observa natura, de a înțelege relațiile dintre organisme și mediul lor și de a aplica ceea ce s-a învățat. La 5 iunie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului, această preocupare a fost adusă din nou în spațiul public. În Parcul Rusesc, copiii au participat la activități educative și interactive, au întâlnit specialiști și au avut posibilitatea să afle mai multe despre protecția mediului și activitatea serviciilor comunale. Întrebarea esențială: ce rămâne după încheierea proiectelor?

Acțiunile prezentate demonstrează că instituțiile de învățământ, administrația locală și organizațiile ecologice pot colabora pentru a le oferi tinerilor experiențe de învățare în afara clasei. Totuși, organizarea unor evenimente nu este suficientă pentru a demonstra formarea unor comportamente ecologice durabile. Câți dintre elevii implicați continuă să participe la activități de protecție a mediului? În ce măsură experiențele dobândite sunt valorificate ulterior în școli? Cum sunt evaluate cunoștințele și deprinderile formate prin aceste proiecte? Sunt întrebări la care relatările despre activitățile din Vârșeț nu oferă încă răspunsuri. Iar răspunsurile contează, pentru că eficiența educației ecologice nu poate fi măsurată numai prin numărul participanților, al arborilor plantați sau al evenimentelor organizate. Cazul Vârșețului demonstrează existența unor oportunități concrete de educație ecologică prin participare. Următoarea provocare este transformarea lor într-un proces educativ continuu, în care experiențele practice să fie corelate cu învățarea din școală. Un hotel pentru insecte poate fi construit într-o zi, un arbore poate fi plantat în câteva minute, dar formarea unei conștiințe ecologice cere timp, educație și consecvență. Adevărata valoare a acestor inițiative nu stă doar în ceea ce elevii realizează astăzi, ci în responsabilitatea pe care o vor manifesta mâine. Pentru că natura nu are nevoie de generații care să știe doar să vorbească despre protejarea ei, ci de oameni care să acționeze. Iar cel mai important examen al educației ecologice nu se susține în sala de clasă, ci în lumea pe care o lăsăm în urma noastră.

Bibliografie

1. Stratulat, Denis, „Orașul Vârșeț printre liderii inițiativelor verzi: Întreprinderea Edilitar-Publică «2 Oktobar» laureată cu distincția «Centura Verde – Centura pentru viitor»”, în Libertatea, 20 iunie 2026, p. 24. 2. Stratulat, Denis, „În Parcul Rusesc din Vârșeț a fost marcată Ziua Internațională a Mediului”, în Libertatea, 20 iunie 2026, p. 24. 3. Stratulat, Denis, „Încheierea celei de-a XXI-a ediții a Taberei Ecologice Internaționale Montane «Dealul Vârșețului 2025»”, în Libertatea, 6 septembrie 2025, p. 24. 4. Stratulat, Denis, „În Parcul Orășenesc din Vârșeț a fost construit hotel pentru insecte”, în Libertatea, 6 septembrie 2025, p. 24.

Articolul îl puteți citi în numărul din 21 noiembrie 2026

Denis STRATULAT