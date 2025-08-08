Al treilea atelier de cusut la Asociaţia Femeilor ,,Bunicuţele” din Uzdin

Asociația Femeilor „Bunicuțele” a organizat cel de-al treilea atelier de cusut, o inițiativă care îmbină meșteșugul cu educația și dorința de a păstra viu portul românesc autentic.

Chiar dacă mulți copii din sat sunt plecați în vacanță, la mare sau în vizită, un număr mare de participanți entuziaști s-au reunit în jurul meselor cu pânză, ace și modele tradiționale. De data aceasta, printre copiii prezenți s-au numărat Angela și Sofia Tarbuk, Victoria și Ariana Șuboni, Mihajlo și Aleksej Lazarević. Unii îşi petrec vacanța de vară la bunica, la Uzdin, aşa că s-au alăturat cu drag activității.

Atelierul a fost ghidat cu răbdare de membrele asociației, care au împărtășit din tainele cusăturii tradiționale – de la folosirea acului, la alegerea motivelor și semnificația fiecărei broderii. Copiii au învățat cu bucurie și seriozitate, unii dintre ei lucrând pentru prima dată la un astfel de lucru manual.

Președinta Asociației Femeilor „Bunicuțele”, Ana Boier, a subliniat cu emoție valoarea acestor întâlniri: „Prin aceste ateliere nu doar că învățăm copiii un meșteșug, ci îi conectăm cu rădăcinile lor. Ne bucură faptul că vin și copii care locuiesc în alte orașe. Ei revin aici, la Uzdin și participă cu drag la activităţile noastre. Aceasta înseamnă că tradiția mai are loc în sufletele lor. Ne dorim ca această legătură să crească și să nu se piardă”.

Atelierul a fost atât o lecție de cusut, ci și una de apartenență, răbdare și comunicare între generații. Atmosfera caldă, prietenoasă, presărată cu sfaturi blânde și zâmbete, a transformat o zi obișnuită de vară într-o sărbătoare a spiritului românesc.

Virginia Puia

Articolul îl puteți citi în numărul 32 din 9 august 2025