Cusutul costumelor și „năticacilor” din Uzdin

În inima satului Uzdin, unde tradițiile românești încă respiră prin portul popular și obiceiurile păstrate cu sfințenie, Viorica Puia reprezintă o adevărată comoară vie. De zeci de ani, ea coase costume populare și „năticaci”, împletind cu migală firele unei povești care nu se pierde în timp, ci se transmite mai departe, din generație în generație.

Pentru Viorica, cusutul nu este doar un meșteșug, ci o formă de artă și o expresie a identității culturale. Fiecare cusătură, fiecare model este lucrat cu grijă și cu respect față de modelele autentice moștenite de la strămoși. Împreună cu fiica sa, Rodica Secheșan, ea continuă această tradiție, păstrând detalii vechi și autentice ale costumelor și „năticacilor”, astfel încât tinerii dansatori să poarte cu mândrie haine care spun o poveste.

Un moment important în acest drum a fost implicarea Vioricăi în filmarea clipului de promovare pentru Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Uzdin 2025. „A fost o experiență deosebită, alături de Virginia Puia și Radovan Đerić, care mi-a întărit convingerea că tradiția trebuie să fie mereu vie și împărtășită”, mărturisește ea. Clipul de promovare a fost o ocazie de a arăta frumusețea costumelor cusute manual și valoarea lor în comunitate, aducând în fața publicului patrimoniul nostru cultural.

Virginia PUIA

