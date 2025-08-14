Rodica Secheșan din Uzdin: O viață dăruită culturii și tradiției

Pe măsură ce se apropie ediția jubiliară a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, care va avea loc la Uzdin, în cadrul rubricii „Lumea femeii” aducem în prim-plan o personalitate de seamă a vieții culturale locale: Rodica Secheșan.

De zeci de ani, numele ei este asociat cu pasiunea pentru folclor, tradiție și educație artistică în rândul tinerilor. Alături de soțul ei, regretatul Ion Secheșan, fost director al Căminului Cultural din Uzdin și susținător neobosit al culturii românești, a contribuit esențial la păstrarea și transmiterea valorilor autentice ale comunității.

Dragostea pentru cultură și tradiție i-a fost insuflată încă din copilărie. De mică, Rodica a jucat în ansamblul de dansuri, a cântat în cor și a participat cu entuziasm la montaje folclorice, literare și artistice, fiind mereu prezentă în viața culturală a satului. Activitatea sa nu s-a limitat doar la scenă – a fost implicată în organizare, în păstrarea și promovarea valorilor autentice și în educația artistică a noilor generații.

Activitatea sa cu formațiile de dansuri populare a început în 1984, iar între anii 2008–2015 a lucrat intens cu trupa mică de copii, apoi cu cea mare, pregătind repetiții și participând la spectacole, expoziții, manifestări și evenimente culturale. Formațiile coordonate de ea și de soțul ei au fost prezente în toate satele din zonă, dar și la festivaluri importante din România, în special la Timișoara, Arad, Valea lui Liman, Făget și Băimoc.

Virginia PUIA

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025