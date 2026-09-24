Analiză privind Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Glogoni 2026

Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Glogoni 2026 se înscrie în seria celor mai importante manifestări culturale dedicate comunității românești din Republica Serbia. Ediția din anul 2026 s-a desfășurat în perioada 20–22 august, la Glogoni, în cadrul unui eveniment care a reunit formații folclorice, coruri, orchestre, tarafuri, soliști vocali și instrumentiști, precum și invitați din România.

Alegerea localității Glogoni pentru această ediție are o semnificație aparte, deoarece festivalul a revenit aici după o perioadă îndelungată, consolidând astfel rolul localității în circuitul cultural al românilor din Voivodina. Din perspectivă culturală, festivalul trebuie privit nu doar ca o competiție artistică, ci ca un mecanism complex de conservare, transmitere și reafirmare a identității românești din Serbia. Din punct de vedere muzical, festivalul constituie un spațiu relevant pentru observarea modului în care repertoriul tradițional românesc este conservat și reinterpretat în cadrul comunității românești din Serbia.

Prezența concomitentă a corurilor, orchestrelor, tarafurilor, soliștilor și formațiilor de dans permite o reprezentare relativ amplă a practicilor muzicale existente în această comunitate. În același timp, partici parea tinerilor și a copiilor este esențială, deoarece asigură continuitatea repertorială și tehnică. Tradiția nu se păstrează exclusiv prin arhivare, ci mai ales prin practicare și transmitere directă de la o generație la alta.

O caracteristică deosebit de valoroasă a ediției din 2026 este dimensiunea intercomunitară. Festivalul creează o platformă de întâlnire pentru românii din mai multe localități ale Voivodinei. În acest context, fiecare comunitate își prezintă propriul repertoriu și propria manieră de interpretare, dar, în același timp, intră în contact cu tradițiile celorlalte localități. Se produce astfel un schimb cultural intern, care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenență la o comunitate românească mai largă, dincolo de limitele unei singure localități.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

prof. Roxana Eleonora CINCI