Mihajlo și Ljiljana Jovanović – 50 de ani împreună

Mihajlo și Ljiljana Jovanović din Cerovica sărbătoresc în acest an jubileul de aur – 50 de ani de căsătorie. De-a lungul celor cinci decenii, au împărțit momente frumoase și grele, bucurii, griji și tot ceea ce aduce viața. Povestea lor mărturisește că o căsnicie de lungă durată se construiește zi de zi – prin încredere, respect, răbdare și disponibilitatea de a fi alături de cel cu care îți împarți viața.

Și pentru ei viața a avut obstacole, dar, după cum spun, în tinerețe totul era mai ușor de depășit. Odată cu cea mai mare bucurie a vieții lor, nașterea celor doi fii, a început o nouă etapă. Mihajlo, inginer de transporturi, s-a dedicat carierei, iar Ljiljana, ca orice mamă, având grijă de copii și de familie, s-a ocupat și de afacerea familiei. Povestea Ljiljanei este una aparte. Este de origine sârbă și s-a căsătorit într-o familie în care limba maternă era româna. După cum spune chiar ea, nu au existat probleme, pentru că „ne-am respectat și ne-am iubit ca oameni”. Bariera lingvistică a fost depășită treptat, cu bunăvoință din partea amândurora.

„Pentru mine a fost o onoare să accept toate obiceiurile, pentru că și copiii mei sunt jumătate români, așa că și eu m-am integrat de bunăvoie. Viața într-un mediu diferit este plină de provocări, de la acceptarea noilor membri ai familiei, a unei alte limbi și a altor obiceiuri. Dar pentru mine nu a fost greu, pentru că m-am căsătorit din dragoste, iar eu însămi am crescut într-o familie sănătoasă, cu valori morale bine înrădăcinate și cu o educație bună. Și, totuși, eram tânără, iar atunci totul era mai ușor. Am învățat și am acceptat obiceiurile și le respect și astăzi.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Jasmina GLIŠIĆ