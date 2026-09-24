„Cine este aici pentru căsătorie?” – comedie inspirată din opera lui Cehov

O seară de teatru îi așteaptă pe iubitorii comediei din Satu Nou. Vineri, 2 octombrie, de la ora 20, în sala mare a Casei de Cultură „3 Octombrie” va fi prezentat spectacolul „Ko je ovde za brak?” („Cine este aici pentru căsătorie?”), o comedie inspirată din opera lui A. P. Cehov.

Spectacolul îi are în distribuție pe Katarina Vićentijević și Peđa Damnjanović, iar regia este semnată de Miša Obradović. Publicul este invitat să petreacă o seară plină de umor, urmărind o poveste construită în jurul relațiilor, iubirii și căsătoriei, cu accente specifice universului comic cehovian. Biletele au fost puse în vânzare luni, 21 septembrie, la Casa de Cultură din Satu Nou, la prețul de 500 de dinari. Organizatorii îi invită pe spectatori să-și procure din timp biletele și să se bucure de o nouă întâlnire cu teatrul.

Articolul îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Teodora Smolean