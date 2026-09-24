Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
19
light rain
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

„Cine este aici pentru căsătorie?” – comedie inspirată din opera lui Cehov

O seară de teatru îi așteaptă pe iubitorii comediei din Satu Nou. Vineri, 2 octombrie, de la ora 20, în sala mare a Casei de Cultură „3 Octombrie” va fi prezentat spectacolul „Ko je ovde za brak?” („Cine este aici pentru căsătorie?”), o comedie inspirată din opera lui A. P. Cehov.

Spectacolul îi are în distribuție pe Katarina Vićentijević și Peđa Damnjanović, iar regia este semnată de Miša Obradović. Publicul este invitat să petreacă o seară plină de umor, urmărind o poveste construită în jurul relațiilor, iubirii și căsătoriei, cu accente specifice universului comic cehovian. Biletele au fost puse în vânzare luni, 21 septembrie, la Casa de Cultură din Satu Nou, la prețul de 500 de dinari. Organizatorii îi invită pe spectatori să-și procure din timp biletele și să se bucure de o nouă întâlnire cu teatrul.

Articolul îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Teodora Smolean