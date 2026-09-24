Un start mai puțin reușit pentru echipele din localitățile românești

Săptămâna trecută a început campionatul de fotbal în Divizia intercomunală Alibunar-Plandiște. În acest sezon competițional se vor întrece nouă echipe, mai puține decât în precedentul sezon competițional, meciurile garantând un fotbal calitativ cu multe goluri înscrise. În fiecare etapă câte o echipă va fi liberă din cauză că în divizie se află un număr impar de echipe.

Echipele din localitățile românești nu au început prea bine acest campionat având în vedere că în cele două runde disputate nu au obținut nici o victorie. Echipe le de fotbal „Rapid” din Nicolinț și „Sloga” din Mărghita joacă cu o echipă foarte tânără. Echipa „Rapid” din Nicolinț s-a întâlnit în prima rundă cu echipa „Banat” din Ilanđa unde, în deplasare pe terenul din Ilanđa, a pierdut cu rezultatul de 8:1.

A urmat meciul disputat pe terenul de la Nicolinț, unde echipa „Rapid” a jucat cu echipa „Hajducica” din localitatea Hajducica, o echipă foarte puternică care momentan se află pe primul loc în clasament și de la care a pierdut cu rezultatul de 9:0. Aceiași soartă a avut și echipa „Sloga” din Mărghita care în primul meci disputat în noul sezon competițional împotriva echipei „Hajducica” nu a avut noroc sportiv și a pierdut cu rezultatul de 6:0.

În runda doua a campionatului, echipa „Sloga” din Mărghita a jucat pe terenul propriu cu echipa „Mladost” din Velika Greda și după multe combinații și șuturi atractive, meciul s-a terminat la egalitate cu rezultatul de 2:2. Sperăm că aceste două echipe în continuarea campionatului vor fi la nivelul lor cunoscut și vor obține victorii în meciurile disputate. În următoarele runde echipa „Sloga” din Mărghita se va întâlni cu echipa „Naša Krajina” din Kupinik iar echipa „Rapid” din Nicolinț se va întâlni cu echipa „Mladost” din Velika Greda.

Articolul îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Vasilie PETRICĂ