„Nimic nu este întâmplător” – legătura simbolică dintre Kašiković și misiunea laureatei

Premiul „Dragiša Kašiković” se acordă pentru realizări artistice remarcabile și extinderea libertății creative în domeniile în care a creat Dragiša Kašiković – jurnalism, dramă, aforism și publicistică. A fost instituit în anul 1994, la inițiativa directoarei Editurii „Srpska reč”, Danica Drašković, și a satiricului Aleksandar Čotrić. Timp de 32 de ani, au fost peste 130 de laureați.

Asociația Sârbilor din Diaspora și din Regiune a acordat și anul acesta premiul care poartă numele celui care a fost liderul emigrației politice sârbe în SUA, jurnalist, scriitor, publicist, aforist și traducător. Asupra laureaților premiului din acest an a decis juriul în următoarea componență: Aleksandar Čotrić, scriitor și președintele juriului, Miodrag Jakšić, scriitor și președintele Asociației Sârbilor din Diaspora și din Regiune, și Savo Martinović, scriitor. Festivitatea de decernare a premiului a avut loc joi, 17 septembrie, la sediul Asociației Sârbilor din Diaspora și din Regiune, la Belgrad. În partea inaugurală, a luat cuvântul Miodrag Jakšić. El a vorbit despre personalitatea al cărei nume îl poartă premiul, despre importanța premiului și a menționat că Dragiša Kašiković este „cavalerul emigrației politice sârbe”.

Laureații premiului pentru anul 2026 sunt: Miloš Nikolić din Panciova, pentru dramă, prof. drd. Jovan Janjić din Belgrad și Tihomir Barbulović din Danemarca, pentru publicistică, iar drd. Predrag Mandić din Ungaria a fost premiat în domeniul jurnalismului. Pentru rezultate remarcabile în domeniul traducerii au fost premiați Mariana Stratulat din Vârșeț și drd. Illés Fehér din Subotica, iar Miladin Berić a primit premiul pentru activitatea satirică și aforisme. Despre Mariana Stratulat, juriul a spus că „este una dintre cele mai proeminente și versatile scriitoare, jurnaliste și traducătoare ale tinerei generații. Este doctorandă la Universitatea de Vest din Timișoara și îndeplinește cu success atribuțiile de director al Casei de Presă și Editură «Libertatea».

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Stela NEDA BULIC