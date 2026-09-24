În sala mare de la Casa Tineretului din Kačarevo a avut loc joi, 17 septembrie, o seară literară dedicată scriitoarei Grozdana Crepajac, autoare a Editurii „Libertatea”. În fața publicului din localitate, autoarea și-a prezentat cele două volume de proză: „U božjoj bašti” („În grădina lui Dumnezeu”) și „Razumem da me ne razumeš” („Înțeleg că nu mă înțelegi”). Evenimentul a fost moderat de Svetlana Petrović, care a vorbit și despre activitatea Grozdanei Crepajac și a citit fragmente din cărți alături de scriitoarea Marina Tot.

Pauzele muzicale au fost completate de interpretul vocal și la chitară Todjeraš. Despre cele două cărți lansate și stilul ei narativ, autoarea a declarat:– Stilul narativ al acestor cărți amintește de cel de odinioară, realist, cu accente romantice, de un mod de a povesti specific vremurilor trecute, însă în narațiune sunt introduse evenimente contemporane. Cartea „În grădina lui Dumnezeu” deschide ușa spre confruntarea cu o epocă a contradicțiilor și, în același timp, ne dezvăluie toată decăderea lumii, în timp ce în „Înțeleg că nu mă înțelegi” este evidențiată imposibilitatea de a-i înțelege pe cei apropiați.

Pentru mine, scrisul este o terapie. Prin ceea ce scriu, încerc să-i ajut pe ceilalți să înțeleagă că tăcerea nu este cea mai bună și nici cea mai înțeleaptă alegere. Nu înțeleg prea bine lumea din jurul meu, pentru că, pentru mine, totul este iubire, iubirea Domnului, iar în jurul meu este prea mult rău, prea multă invidie, gelozie și suferință. Oamenii trăiesc într-o lume ireală, plină de minciuni, fără să vrea să privească adevărul în ochi și nici să vadă ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Cititorii vor simți o emoție care îi va determina să se autoanalizeze, iar eu voi considera că am reușit cu cărțile mele dacă acestea îi vor determina să devină oameni mai buni. „Să fim oameni!” – așa cum spunea Patriarhul nostru Pavle, atât față de noi înșine, cât și față de ceilalți. În orice caz, vor dobândi cunoștințe și vor avea parte de învățăminte, fără să închidă ochii în fața realității.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Teodora Smolean