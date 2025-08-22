Inaugurarea Zilelor de Vară ale Alibunarului – o seară dedicată folclorului românesc

Tot sâmbătă, 15 august, pe scena de vară a Centrului de Cultură din Alibunar a avut loc un concert folcloric prilejuit de inaugurarea tradiționalei manifestări Zilele de Vară ale Alibunarului, organizată neîntrerupt din 1996. Programul, care îi ţine pe alibunăreni strâns legaţi de datinile strămoşeşti, s-a desfășurat sub auspiciile Comunității Locale și ale comunei Alibunar, cu sprijinul organizaţiei locale a turismului.

Programul cultural a fost inaugurat de Corul „Armonia bănățeană”, care a interpretat cele două imnuri naționale: „Bože pravde” și „Deșteaptă-te, române!”, sub bagheta dirijorală a lui Sebastian Bogdan. Au urmat dansatorii ansamblului Căminului Cultural din Petrovasâla, care au prezentat dansuri tradiționale din Banat, în coregrafia lui Benoni Bucur.

În continuare, a urcat pe scenă grupul vocal al Centrului de Artă Populară din Nicolinț, cu un buchet de cântece românești, după care au evoluat solistele vocale Sebastiana Trifon și Alexandra Cebzan Zeman, fiecare interpretând câte două melodii populare românești.

De asemenea, au fost prezenți dansatorii ansamblului folcloric al Căminului Cultural din Alibunar, care au prezentat un potpuriu de jocuri populare sârbești, în coregrafia lui Živko Oparnica. Tânăra solistă Mirela Miuță din Sân-Mihai a interpretat două melodii populare românești.

Doi instrumentiști consacrați, prof. Cristian Giugea (acordeon) și prof. Damir Pranjković (tamburița) , au interpretat două piese concertante de mare virtuozitate. Programul cultural a continuat cu solistul vocal Stivi Miuță, care a cântat două melodii populare românești, urmat de solista vocală Alexandra Lelea, cu două cântece românești. Cei doi au revenit împreună pe scenă, în duet, cu un cântec tradițional românesc.

Evenimentul s-a încheiat cu evoluția dansatorilor din Petrovasâla, care au prezentat un potpuriu de dansuri românești din Banat, în coregrafia lui Benoni Bucur.

Ion MĂRGAN

