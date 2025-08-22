Pe Emil Muntean l-am întâlnit la Sân-Mihai, la competițiile de mâncăruri tradiționale din cadrul concursului culinar „Gastrofest 2025”. S-a prezentat la competiția gastronomică, pasiune pe care și-a dovedit-o și la una dintre edițiile anterioare ale concursului de gătire la ceaun a gulașului din carne de vită, când a obținut Premiul I. După cum a menționat, acest premiu a fost un motiv în plus pentru a deveni un bucătar pasionat.

Îi place să gătească mâncăruri tradiționale pentru că a crescut într-un mediu unde gătitul este foarte apreciat. La pregătirea specialităților culinare primește un sprijin important din partea prietenilor care îl susțin în tot ceea ce face în arta culinară. Pentru el, gastronomia este ceva fenomenal, iar cel mai bine se simte atunci când gătește o mâncare sau o specialitate culinară în care se transpune cu trup și suflet.

A participat la numeroase concursuri culinare, de unde s-a întors cu premii bine meritate. După cum ne-a mărturisit, atunci când gătești trebuie să o faci din suflet, cu drag și multă pasiune, iar rezultatul vine de la sine.

Emil are o activitate antreprenorială, fiind proprietarul unui cafe-bar unde pregătește cele mai bune specialități la grătar, dar și mâncăruri tradiționale românești. Cel mai fericit este atunci când își adună prietenii, pregătește o masă copioasă și dau startul unei petreceri de neuitat.

Silvia MĂRGAN

Articolul îl puteți citi în numărul 34 din 23 august 2025